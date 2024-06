Rita Cadillac revela fetiches com venda de conteúdo adulto - (crédito: Foto: @bagaoadega)

Rita Cadillac está fazendo o maior sucesso com a produção de conteúdo adulto. Aos 70 anos, a cantora tem obtido alto faturamento com seu perfil no OnlyFans, e surpreendeu ao revelar quais fetiches já realizou para os assinantes da plataforma.

Em entrevista ao jornal Extra, a musa dos anos 80 confessou que possui um público diversificado. "Tenho assinantes diversificados, desde a garotada de 18 anos, passando pela meia-idade, e também mulheres", contou ela que recentemente repercutiu após ter protagonizado vídeo pornô com Jefão, que já gravou com Andressa Urach.

"Recebo muitas mensagens delas também. Tem pessoas que mandam pedidos, que conversam, que falam que acha legal eu estar fazendo aquilo. Tem pessoas que são apaixonadas, tem pessoas que são taradas… Tem de tudo um pouco", disse Rita Cadillac. A famosa contou que já recebeu fetiches inusitados, e listou alguns.

"Tem um cara que até hoje me pede para fazer um ensaio sensual em um cemitério. Isso é coisa de doido (risos). Mas eu tento realizar alguns desejos quando posso", afirmou ela, que se diz solteira, mas não está sozinha: "Eu nunca tive a necessidade de ter uma pessoa do meu lado, de estar casada ou namorando. Sempre fui a favor de eu estar bem. Vou estar legal namorando ou não. Primeiramente, tenho que me amar. Hoje a prioridade é Rita", pontuou Cadillac.

