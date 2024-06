Cia Novos Candangos explora amor e ódio no espetáculo inédito 'Selva'

Nesta quinta-feira (13/6) e até domingo (16/6), o grupo Novos Candangos apresenta a peça Selva, que explora temáticas como amor e ódio, encontros e desencontros. A obra estará em cartaz no Espaço Pé Direito.

Baseada em filmes como Relatos Selvagens (Damián Szifron), Selva apresenta nove personagens que tentam se entender dentro de relações desgastadas. Relações de mãe e filho, marido e mulher, pai e filha, irmã e irmão, amantes e desconhecidos que se unem por desejos compartilhados. O diretor Diego de León traz uma abordagem de forma crua e ácida, mas sem deixar de lado a leveza proposta pela companhia.

“Selva retrata vários tipos de relações. E todas as cenas e relações têm em comum a incomunicabilidade e a acidez que mostra esse lado animalesco e cru do ser humano. O lado cruel que, muitas vezes, é velado entre quatro paredes”, adianta o diretor, em nota à imprensa. O espetáculo começa a ser exibido na quinta-feira (13/6) e se estende até domingo (16/6). A sessão de domingo, às 16h, terá tradução em Libras, audiodescrição, transmissão via streaming e entrada gratuita. Aas demais sessões terão cobrança de ingresso.





Serviço

Selva

Com Novos Candangos. Direção: Diego de Leon. De quinta-feira (13/6) a sábado (15/6), às 20h, e domingo (16/6), às 16h e às 19h, no espaço Pé Direito (Vila Telebrasília). Ingressos:a partir de R$ 20, no Sympla. Sessão de domingo (16/6), às 16h, será gratuita. Não recomendado para menores de 16 anos.