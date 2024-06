Bruna Marquezine diz ter sofrido sangramento durante Met Gala

Bruna Marquezine relembrou sua primeira aparição no MET Gala, evento de arrecadação de fundos que reúne grandes estrelas internacionais. A atriz, que participou na edição deste ano, relatou os perrengues que enfrentou com o vestido luxuoso que utilizou.

Durante entrevista ao podcast Famosos Conselhos, de Mica Rocha, a estrela contou que pediu para que o corset, que fazia parte do vestido, fosse apertado no limite máximo, mas lhe causou complicações. "Não dava para respirar. Eu mandei apertar tudo que dava, tudo que tinha", disse.

Bruna Marquezine ainda contou que a peça possuía uma estrutura com um tecido que começou a machucar sua pele e correu o risco de ocasionar um sangramento. "Ele tava me cortando. Por fora, olha como ela tá linda. Por dentro, tinha um corset que me dividia no meio e um tecido muito grosso que me cortava", disse a atriz.

Cercada de grandes estrelas internacionais, Bruna Marquezine confessou ter ficado com vergonha de estar no MET Gala sem alguém próximo. "Me deu uma ‘panicada’ olhar em volta e ver muita gente que eu admiro e não saber até onde dá para ir", contou.