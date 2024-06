Saiba quando termina Renascer e quando estreia Mania de Você

Ao que tudo indica, a Globo já definiu as datas em que Renascer termina e Mania de Você começa. A trama escrita pelo autor João Emanuel Carneiro substituirá o remake de Bruno Luperi, que adaptou a obra clássica de seu avô, Benedito Ruy Barbosa.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do Portal R7, Renascer terá seu último capítulo exibido no dia 6 de setembro, com uma reprise no sábado (7). Já Mania de Você tem estreia prevista para o dia 9 de setembro, na segunda-feira.

Diante disso, o público ainda poderá acompanhar a história de José Inocêncio (Marcos Palmeira), por mais três meses. A novela, que terá as gravações finalizadas no fim de agosto, ainda promete grandes acontecimentos e reviravoltas intensas.

Com o fim de Renascer, em setembro, os noveleiros de plantão embarcarão na história de Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz). As jovens formarão um quarteto romântico com Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede).