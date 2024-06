Sophia Abrahão revela sobre relacionamento aberto com Sérgio Malheiros - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sophia Abrahão fez revelações sobre o relacionamento com Sérgio Malheiros. O casal de atores, que estão juntos há dez anos, comemoram, nesta quarta-feira (12/6) mais um Dia dos Namorados, em meio ao rumores de uma suposta crise que já circularam recentemente.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz reagiu em torno da possibilidade de tornar a relação aberta com o noivo. "Nunca foi uma questão para a gente. Somos monogâmicos. Temos muitos exemplos ao nosso redor que funcionam, de relacionamento saudáveis e ótimos. Mas não é o nosso caso", disparou.

Sophia Abrahão ainda avaliou sobre a cobrança constante que recebem dos fãs para uma cerimônia de casamento com Sérgio Malheiros, visto que eles moram juntos há oito anos, e oficializaram o noivado no final de 2019. A possibilidade, no entanto, não é descartada.

"É curioso, porque já nos sentimos casados. Eu acho que em breve vamos oficializar. Eu não tenho vontade de fazer uma festa, Sérgio também não. Mas acho que a gente vai fazer algo, pelo menos no civil. Porque, segundo a lei, a gente já está casado há um tempão", disse a artista.

O post Sophia Abrahão revela sobre relacionamento aberto com Sérgio Malheiros foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.