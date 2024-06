Saiba qual novela será a substituta de "Teresa", nas tardes do SBT - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Teresa, que está em cartaz na faixa das 14h30 do SBT, está prestes a entrar em reta final. Em sua segunda reprise, a novela mexicana estrelada por Angelique Boyer possui previsão de término até o final deste mês de junho, e já teria sua substitua definida pela direção da emissora.

Segundo informações do perfil Play Noveleiros, a obra escolhida foi Quando me apaixono. O folhetim, produzido pela Televisa, foi originalmente transmitido entre julho de 2010 e março de 2011, no canal Las Estrellas.

A história original de Caridad Bravo Adams é um remake da telenovela A Mentira (1998), e foi protagonizada por Silvia Navarro e Juan Soler. No Brasil, o dramalhão mexicano foi exibido no SBT, entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, substituindo Betty, a Feia em NY, e antecedendo Amores verdadeiros.

A substituta de Teresa tem como pontapé inicial o nascimento de duas meninas, Regina (Silvia Navarro) e Roberta (Jessica Coch), filhas de Roberto Gamba (Sebastián Rulli), com mães diferentes. Após a morte de Roberto, causada pela amante Josefina (Rocío Banquells), ela decide raptar a filha legítima de Regina, mudando seu nome para Renata. Anos depois, um mal-entendido desencadeia inúmeros acontecimentos, entre vingança, amor e revelações.

