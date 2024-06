Transmitir sensações é o segredo da sofisticação, segundo Tatiana Mika

Tatiana Mika, renomada empresária e especialista em sofisticação de marcas, conduziu recentemente a imersão "Posicionamento High Ticket – Como a Sofisticação potencializa os seus Resultados". O evento destacou como marcas sofisticadas elevam as experiências de seus consumidores, indo além do conceito tradicional de luxo.

Contrariamente à noção comum de que produtos de luxo são caros e ostentativos, Tatiana Mika, renomada empresária e especialista em sofisticação de marcas, enfatiza que o verdadeiro luxo e sofisticação está na simplicidade e no valor agregado. "Um produto sofisticado justifica seu preço não pelo custo, mas pelo valor incomparável que ele oferece", explica.

No evento, que contou com as notáveis participações de Chieko Aoki, ícone do setor hoteleiro e uma das melhores empresárias do Brasil, e Daniela Gontijo, gerente geral de uma das marcas de luxo líderes do mundo, mais de 90% dos participantes eram mulheres empreendedoras, demonstrando o crescente interesse feminino em nichos de alto padrão.

Experiência Sensorial na Prática

O "Posicionamento High Ticket" foi uma vitrine de como estratégias simples podem revolucionar a percepção de uma marca.

Antes do evento, as palestrantes receberam uma cesta de café da manhã, iniciando a jornada de experiências e encantamento que era o conteúdo do evento.

Durante o evento, a cada novo conteúdo apresentado, uma experiência correspondente era entregue às participantes, ilustrando vividamente como a apresentação eleva a percepção de produtos simples. Chocolates, nuts e pipocas, por exemplo, foram servidos por um garçom em elegantes bombonieres, e não em estações de autoatendimento. "Essa abordagem personalizada destaca o que verdadeiramente define a sofisticação: a atenção aos detalhes e o cuidado na entrega", pontua Tatiana.

No coquetel exclusivo para os participantes VIPs após o evento, Tatiana apresentou uma combinação inusitada de caviar, espumante e coxinhas. "Essa escolha audaciosa desafiou preconceitos e demonstrou que a sofisticação não apenas emerge da simplicidade, mas é amplamente realçada pela forma como é apresentada", conceitua.

Tocando todos os sentidos

O evento não se limitou apenas ao paladar; incluiu massagens relaxantes para mãos e pés, enfatizando a importância do toque na experiência da sofisticação.

Também havia um espaço instagramável, que transformou as empreendedoras em capa da revista Forbes por um dia. "Esta experiência única despertou um novo sentido de empoderamento, revelando um potencial que muitas nem sabem que possuem", comenta Tatiana.

O ambiente também estava com uma essência sofisticada, criando um ambiente acolhedor que completou a imersão sensorial.

Simplicidade como sofisticação

Chieko Aoki destacou a importância da simplicidade na sofisticação e da reputação da sua marca pessoal. "Aceitei o convite da Tatiana de primeira, pois tudo o que ela faz é excelente e ela sempre me surpreende. Conforme fui entrando, era nítida a sofisticação do evento e a elegância dele, mas sem ser aquela sofisticação ostentativa", reparou a CEO da Rede Blue Tree Hotels.

No painel com Tatiana Mika, a empresária do setor hoteleiro deu destaque à simplicidade. "O que você faz pode ser simples, mas deve ser o melhor", comentou a empresária do setor hoteleiro. "Quando você não tem a estrutura de um hotel 5 estrelas, você deve ganhar seu cliente pelo atendimento superior", completou.

A empresária destacou as qualidades de Tatiana no período em que atuou no Blue Tree, quando foi entendendo a sofisticação e a elegância e proporcionando experiências agradáveis. "É fazer bem-feito, com qualidade, ter atenção aos detalhes, fazer com capricho e excelência", recomendou.

Tatiana lembrou quando precisou fazer uma recepção ao cônsul do Japão. "Ele era uma pessoa muito simples e tinha um gosto muito especial por pão de queijo. Encomendei algumas porções desta iguaria mineira e mandei servir em sua suíte. Foi um sucesso!", comemora. "Sofisticação não é ostentação, mas a elegância sem necessariamente fazer altos investimentos. Sua marca precisa contar uma história com significado", completou.

Chieko Aoki ainda ressaltou a determinação de Tatiana ao decidir empreender no segmento de sofisticação de marcas. "Fiquei muito triste quando ela resolveu sair do Blue Tree, mas uma pessoa determinada sabe onde quer chegar. Fico muito feliz e orgulhosa em ter uma amiga empreendedora que supera e sempre cresce, abandonando as dificuldades", elogiou.

Excelência e carinho

A executiva do setor de luxo Daniela Gontijo, reforçou as ações de simplicidade abordadas por Chieko Aoki e Tatiana Mika no primeiro painel. "Luxo é responder a pessoa que te contata pelas redes sociais, é atender o cliente com excelência e carinho", conceituou.

A personal organizer Cris Faria, sócia da V | O – Viver Organizer, foi uma das patrocinadoras da imersão "Posicionamento High Ticket" e uma das responsáveis por trazer Daniela Gontijo, uma de suas clientes, ao evento. Ela ressalta que, com a mentoria da Tatiana Mika, se tornou mais exigente com a excelência no atendimento aos clientes. "A minha equipe recebe, com frequência, orientações e treinamentos para representar a Viver Organizer e encantar nossos clientes. Sou obcecada pelos detalhes e cuido de tudo para que nosso cliente tenha uma experiência única e seja surpreendido com um atendimento exclusivo e personalizado, sempre respeitando as particularidades e demandas de cada um", pontua.

Daniela ressaltou que no segmento de luxo, você é treinado a observar situações que as pessoas não olham. "É mandar um bilhete de parabéns manuscrito ao cliente, é desejar-lhe parabéns numa ligação de forma genuína. Quando o cliente compra numa marca de luxo, ele espera ter um atendimento diferenciado, mas quando ele recebe, ele se surpreende de forma positiva", exemplificou.

Daniela ainda pontuou que, em um país continental como o Brasil, atuar no mercado de luxo significa se conectar com a cultura local. "O Brasil tem muitos perfis distintos de consumidoras de luxo. E elas têm se tornado cada vez mais exigentes, sabem o que querem, e não se deixam influenciar", ponderou.

Tatiana ainda destacou que as marcas de luxo criam desejo, de modo que o público consumidor não busca preço, mas valor. "E para esses compradores o preço importa, de forma que, se for muito barato, automaticamente cria na mente da pessoa que esse produto não presta, que proporciona um baixo valor agregado", advertiu.

A especialista em harmonização facial Day Fernandes, de Belo Horizonte (MG), uma das patrocinadoras da imersão, conta que para tornar seu serviço sofisticado, ela parte do princípio de que ele represente a sua essência e tenha todos os valores em que acredita. "Eu acredito que o sofisticado seja simples. Procuro investir em mim tanto tecnicamente quanto em autoconhecimento para oferecer o melhor aos meus pacientes. Além da minha clínica ser um ambiente acolhedor, confortável e bonito, eu recebo os clientes com muita atenção, carinho e amor", detalha.

Agregar valor ao serviço

Se o produto físico tem a tangibilidade como vantagem, o serviço cria um desafio ainda maior ao empreendedor para demonstrar sofisticação. A advogada Paloma de Melo Rangel, especialista em Direito de Família e Sucessões, conta que participou da imersão "Posicionamento High Ticket" buscando direcionamento ao seu atendimento. "Eu já percebia que o cliente, quando vem ao meu escritório, ele fica. A Tatiana Mika reforça muito essa questão da qualidade no atendimento, que isso representa um grande valor de mercado, e é algo que nós, no dia a dia, não observamos", pontuou.

E no caso de Paloma, o atendimento de qualidade é essencial, porque o cliente que chega ao escritório está com uma dor latente. "São pessoas que estão passando por um divórcio ou a perda de um parente, ou seja, elas estão vivendo um luto muito grande", observou.

O segmento de joias finas é um dos quais a sofisticação precisa estar sempre presente. A joalheira Carla Patrícia Ferreira Alves, proprietária da Carla Patrícia Joias e uma das patrocinadoras do evento, ressalta que Tatiana é referência como mentora de sofisticação de marcas e deseja que sua empresa seja reconhecida como tal. "A intenção é me posicionar perante um público mais exigente e de bom gosto. Valores como honestidade, excelência e beleza estão intimamente ligados aos valores da minha marca.

Ter a escuta aberta para as necessidades dos clientes é uma ferramenta importante para criar joias exclusivas e com significado", avalia.

Sobre Tatiana Mika

Tatiana Mika é uma influente mentora de marcas e pioneira na integração entre sofisticação e desenvolvimento pessoal. Formada em Administração Hoteleira, com avançados estudos em Branding pela ESPM e empreendedorismo pela Fundação Getúlio Vargas, Tatiana se destaca no mercado por sua habilidade singular em transformar negócios em marcas de desejo.

Com rica experiência internacional em Tóquio e Los Angeles, além de ter estudado com um dos mais renomados especialistas em Branding do mundo, ela oferece uma perspectiva global única em suas mentorias. Seu enfoque holístico, apoiado por profundas competências em PNL, permite que ela eleve significativamente o potencial de suas clientes, impactando não apenas seus negócios, mas também suas vidas pessoais e familiares.

Como líder em mentorias de sofisticação de marcas, Tatiana é reconhecida por criar ambientes de aprendizado que funcionam como verdadeiros catalisadores para a mudança, capacitando mulheres empreendedoras a projetarem suas marcas com autenticidade, simplicidade e elegância. Ela se dedica a respeitar e celebrar a individualidade de cada mulher, guiando empreendedoras a se destacarem em um mercado competitivo, enquanto permanecem fiéis aos seus valores e essência.

