Marido de Sasha revela se "perdeu" a fé após deixar carreira gospel

João Lucas recentemente realizou sua volta aos palcos após um hiato de dois anos, desde que iniciou uma nova fase em sua carreira artística. O cantor, que é casado com Sasha Meneghel, decidiu migrar da música gospel para arriscar novos horizonte.

Em entrevista à revista Quem, o genro de Xuxa explicou como o tempo longe dos palcos foi essencial para ele. "Aprendi que as coisas são muito melhores quando não são exatamente como planejamos e pensamos, porque se dependesse de mim não teria ficado estes 2 anos em hiato", disse ele, que apontou as mudanças.

"Tenho certeza que para viver o que estou vivendo hoje, há 1 ano e meio atrás não seria tão especial como está sendo. Estou acreditando muito no tempo e na forma como ele rege as coisas. Me sinto mais preparado e para me dedicar a fazer como acredito", explicou o marido de Sasha Meneghel. João Lucas, por sua vez, contou ter iniciado estudos para aprimorar sua performance no palco.

"Estou me dedicando em áreas que nunca pensei que dedicaria. Voltei a estudar atuação, espanhol para expandir o idioma… Voltei a estudar canto, mesmo cantando", comentou ele. Apesar das críticas que ainda recebe, o cantor afirmou que sua fé é algo inabalável: "Nunca estive tão próximo da minha fé como hoje. Neste aspecto de poder trocar com o próximo de uma forma intensa e genuína como está sendo, independente da religião deste próximo", pontuou.

