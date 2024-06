Gianecchini revela risco de paralisia após descobrir doença

Reynaldo Gianecchini abriu o coração sobre como descobriu o quadro de uma doença autoimune recentemente. O ator, que está em cartaz no teatro com a peça Priscilla, a Rainha do Deserto, onde vive uma drag queen, disse ter desenvolvido uma condição que possui o nome de Guillain Barré.

Em entrevista ao podcast PodDelas, o veterano desabafou: "Não pensei em desistir, mas o desconforto é tão grande de lidar com os seus medos, que tem um lado seu que quer sair correndo", iniciou ele.

Leia também: Reynaldo Gianecchini dança Madonna de salto em preparação para drag

Segundo Reynaldo Gianecchini, a doença autoimune proporciona paralisia no corpo, e ele precisou ter sido internado em meio aos ensaios para a peça. "Eu desenvolvi até uma doença autoimune muito louca que foi me paralisando as mãos, as pernas. Tive uma coisa que chama Guillain Barré, que é uma doença autoimune, que eu seu próprio sistema imunológico, os seus nervos, vão te paralisando", disse.

O ator, inclusive, apontou que, inicialmente, cogitou ser problema psicológico. "Comecei a formigar tudo, falei: ‘Cara, acho que é psicológico, meu nervosismo, meu pânico’. Mas eu nunca tive pânico. Achei que era isso, até o dia que eu não consegui mais levantar da cama, e no ensaio eu já estava caindo, sem equilíbrio", declarou Gianecchini.