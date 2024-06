Tadeu Schmidt faz confissões inéditas sobre casamento de 24 anos

Tadeu Schmidt está casado com Ana Cristina Schmidt há 24 anos, e não esconde para ninguém sua paixão pela esposa nas redes sociais, onde possui milhares de seguidores.

Em entrevista à revista Quem, o apresentador do BBB abriu o coração e fez confissões inéditas sobre o relacionamento de longa data com a mãe de suas duas filhas, Valentina, de 21 anos, e Laura, de 19.

"A gente é como se fosse uma pessoa só. Eu sei que psicologicamente não é bom falar essas coisas, mas falamos que somos um. A gente virou uma identidade só", disse Tadeu Schmidt, que ainda contou como a esposa lida com sua rotina corrida durante os três meses de confinamento no reality da Globo.

"Ela é muito, muito, muito compreensiva. Claro que ela reclama, né? E às vezes eu fico chateado quando Ana reclama, mas eu também no fundo vou lá e reconheço que ela tem motivo de reclamar", explicou ele. "Quando tem um diazinho de folga no BBB, e eu estou vendo o programa em casa, ela fala ‘vamos descansar um pouquinho, fica comigo, me dá atenção’, ‘mas é meu trabalho e tenho que ver aqui'", contou Tadeu, que não escondeu que o casal é bastante ciumento mas que, apesar do assédio dos fãs na web, Ana Cristina consegue lidar com a situação.

"Nós dois somos muito ciumentos. Mas o elogio, sobretudo o que vem na internet de pessoas que na maioria das vezes a gente nem sabe quem são, imagina se ela vai ter ciúme disso", declarou o apresentador da Globo.

