Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (17/6)

Algo nada saudável

Data estelar: Mercúrio quadra Netuno antes de ingressar em Câncer.



Odiar, desprezar, criticar, insultar, desvalorizar, todas essas são formas, às avessas, de amor, porque tudo que conecta e preserva a união é uma manifestação de amor, que poderia ser também chamada de consciência, esse fenômeno cósmico que nossa humanidade anda temendo que seja usurpado pela inteligência artificial, porém, esse medo revela que nossa humanidade não entende o que a consciência seja.



A única forma real de inconsciência ou desamor é a indiferença, uma condição tal de torpor e embotamento que tenta emular um estado zen de consciência, porém, enquanto o estado zen sobrevém a quem, ciente das infinitas conexões do Universo, adquire serenidade de espírito e imparcialidade para as contemplar, o embotamento resulta de se desconectar artificialmente da realidade, algo nada saudável.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quebre o silêncio, mas não para atropelar nada nem ninguém, porém, para não permitir que nada fique entalado em sua alma sem resolução. Tenha em mente, por isso, que abrir o jogo criará um tanto de confusão inevitável.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que anda acontecendo, a atitude das pessoas diante dos fatos que precisam ser administrados de imediato, deixa a sua alma com muito para pensar, reflexões que, aos poucos, mudarão o cenário dos relacionamentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nada do que anda acontecendo se encaixa em nenhum raciocínio lógico que tente encontrar um sentido ou ordem, porém, o próprio acontecimento é uma maneira de sua alma se tornar mais serena diante do caos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A partir desta semana você poderá começar a se envolver mais na ação que se apresentar como necessária, sem temor de tocar nos melindres alheios, porque esses deixarão de ter importância diante do que acontece. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ofereça seu sacrifício somente às pessoas que os recebam com gratidão, não para se regozijar com os agradecimentos, mas para ter ciência de que você ajudou as pessoas certas. Evite perder tempo com gente inútil.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tendo feito tudo que estava ao seu alcance, você verá que as coisas, a partir de agora, assumem uma dinâmica mais confortável e que, mesmo que temporariamente, há certa concordância entre as pessoas envolvidas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Como a maioria das pessoas anda muito envolvida nos seus próprios e particulares desesperos, se criou uma espécie de vazio para sua alma, que de imediato só pode ser preenchido seguindo em frente e dispensando toda ajuda.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O congestionamento está prestes a se dissipar, isso ajudará você a ter mais clareza sobre o que deve ou não ser feito, porque enquanto tudo ocorria ao mesmo tempo só medidas emergenciais podiam ser tomadas. Nada além.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muito barulho por nada, esse é o resultado de tanta conversa, tanta discussão e tanta discordância em torno de situações que foram tratadas desproporcionalmente, e que agora se mostram como o que são, picuinhas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A tentativa de fazer tudo sem pedir ajuda deu certo, mas só em determinados casos, porque há outros em que a necessidade da ajuda continua em pauta, e a partir de agora seria sábio de sua parte aproveitar o movimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em algum momento, inevitável, sua alma terá de descer da carruagem do entusiasmo para começar a fazer algo prático e rítmico, porque essa será a única maneira de fazer com que as ideias sirvam para algo útil.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais fantasiosos e disparatados que pareçam ser seus sonhos e anseios, mesmo assim vale a pena apostar neles, e se por acaso você já fez suas apostas e anda com a alma exausta, em vez de recuar, dobre a aposta.

