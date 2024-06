Lançamento do quinto livro de Mirannda Ely aborda inteligência emocional

Mirannda Ely publica seu quinto livro com lançamento no Rio Grande do Sul - (crédito: Arquivo Pessoal )

O livro Seja um assunto que você domina é o quinto lançamento de Mirannda Ely. O livro que aborda tópicos como autoconhecimento e inteligência emocional terá seu lançamento no Grande Hotel Canela, no Rio Grande do Sul. A autora decidiu adicionar um infoproduto no projeto, numa pretensão de se aproximar dos leitores. O lançamento será realizado no período entre 24 e 28/6.

Mirannda Ely conta ao Correio sobre a ideia do infoproduto. “O objetivo do infoproduto criado é fazer com que os leitores se beneficiem ainda mais com o conteúdo, dado que a técnica utilizada é para colocar em prática de forma efetiva os temas abordados. Os leitores receberão não apenas o livro físico, como terão acesso às gravações dos capítulos lidos por mim e encontros on-line ao vivo tanto comigo, quanto com convidados especialistas”, comenta a autora.



Para a autora, a sensação de lançar um livro impresso é indescritível, em vista ao que tinha na mente e que, finalmente, foi materializado. O livro se baseia no controle das emoções a favor de cada um dos leitores. Mirannda comenta sobre esse ponto: "Quando superestimamos nossa capacidade cognitiva, perdemos o que nos faz incríveis: o uso das nossas emoções a nosso favor, e não contra nós mesmos. É desta forma que nos tornamos um assunto que dominamos”, finaliza Mirannda.