Mel Maia confessa sobre possibilidade de se casar com namorado português

Mel Maia fez revelações inéditas sobre seu atual relacionamento vivido com o surfista João Maria, com quem vive um namoro à distância, visto que o rapaz mora em Portugal, e ela, no Brasil.

Em entrevista à revista Mensch, a ex-atriz mirim da Globo confessou alguns planos que já traçou para o futuro, e que dentre eles, incluem o namorado. "Desejo que a minha carreira seja cada vez mais frutífera, alcançando novos espaços, novos países e culturas. Quero que o mundo veja o que eu mais amo fazer", disse.

"Juntos, pretendemos viajar pelo mundo, ter a nossa casa, construir uma família no futuro… Temos muitos planos", declarou Mel Maia, que não poupou elogios ao namorado, com quem está junto desde o final do ano passado, meses após o término com MC Daniel.

"O João é uma pessoa racional, muito correta. Ele é muito inteligente e vê o mundo da mesma forma que eu. Amo o jeito que ele fala, a maneira como me olha, como ele me trata e faz de tudo para estar ao meu lado. E ele também é lindo demais!", afirmou Mel Maia.

