Davi Brito comenta reencontro com Mani Rego e faz revelação

Dia de lavar a roupa suja? O ex-BBB Davi Brito esteve presente no evento São João da Thay, na última quinta-feira (6). O campeão da 24ª edição do programa dividiu o mesmo espaço com a ex-namorada, Mani Reggo, em São Luís do Maranhão.

Durante o evento da influenciadora Thaynara OG, o baiano falou com a imprensa e respondeu sobre um possível reencontro com a empresária. Aparentemente desconfortável, Davi afirmou que eles têm uma "amizade normal, sem problemas".



Questionado se já teria encontrado com a ex-namorada, o campeão do BBB 24 respondeu em poucas palavras e sem entrar em muitos detalhes sobre o assunto. "Estamos tranquilos, graças a Deus", disse o milionário.

Mani, por sua vez, não deu entrevistas para falar sobre o assunto. Mas, foi vista mudando de rota ao perceber que iria esbarrar com Davi no meio do evento. No momento em que Mani mudou seu curso, na companhia de um amigo, Davi Brito estava em uma coletiva de imprensa atendendo alguns jornalistas que estão fazendo a cobertura do evento.

Davi e Mani Reggo viveram uma relação conturbada após o término do reality. Segundo o campeão, a empresária quis colocar um ponto final no namoro. Nas redes sociais, Mani chegou a escrever uma carta aberta e afirmou não concordar com as atitudes recentes do ex-companheiro.

Polêmica envolvendo doações

Além disso, o futuro estudante de medicina falou sobre as recentes polêmicas que vêm enfrentando nas redes sociais: "A gente está aprendendo a lidar da melhor forma, e vamos seguindo em frente", disse ele. Vale lembrar que, recentemente, o baiano confessou ter usado o valor arrecadado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul para custear a sua ida até o Estado.