'Mania de Você': 3 personagens que morrerão nos primeiros capítulos

Mania de Você, a próxima novela das 21h da TV Globo, estreia apenas em setembro. Porém, alguns detalhes sobre a trama já foram divulgados. Sabe-se, por exemplo, que logo no início da história, pelo menos três personagens vão morrer.

Abaixo, o Observatório dos Famosos preparou uma lista com os três personagens de Mania de Você que serão mortos nos primeiros capítulos da novela, servindo como ganchos para os demais acontecimentos na história do autor João Emanuel Carneiro. Confira!

Mãe de Luma (Alinne Moraes)

Ao que tudo indica, a personagem de Alinne Moraes será a primeira a morrer em Mania de Você. Na trama, ela interpretará a mãe de Luma (Agatha Moreira). De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, ela será assassinada por Molina (Rodrigo Lombardi), um empresário do ramo de cibersegurança. Após o crime, ele criará Luma como se fosse sua filha.

Alinne Moraes (Foto: Reprodução/Globo)

Molina (Rodrigo Lombardi)

Molina (Rodrigo Lombardi), também morre no início de Mania de Você. O assassinato do empresário será um dos pontos centrais da trama, gerando o famoso mistério do "quem matou?". Luma (Agatha Moreira), Viola (Gabz), Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes) e Mércia (Adriana Esteves) serão os principais suspeitos.