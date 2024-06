Igor Rickli revela sobre traição no casamento aberto com Aline Wirley

Igor Rickli fez confissões sobre o relacionamento com Aline Wirley - (crédito: Reprodução/Instagram)





Igor Rickli fez confissões inéditas sobre o relacionamento com Aline Wirley. O ator, que é casado com a cantora desde 2015, explicou como ele lidaria sobre uma possível traição, apesar das condições de não monogamia inseridas na união deles.

Em entrevista à revista Quem, o artista apontou que existem diversos acordos para a estruturação de uma relação neste sentido. "A nossa sexualidade sempre foi algo que a gente olhou com muito mais delicadeza do que as pessoas pensam, não é uma permissividade, é um lugar de cura", disse.

Leia também: Aline Wirley faz confissão inédita sobre sexualidade de Igor Rickli antes do casamento

"Somos duas pessoas que vêm de lugares muito profundos, de lugares doídos, que nos fizeram ter um olhar de muito cuidado sobre a sexualidade", declarou Igor Rickli, que ressaltou que não tolera mentiras e traições no casamento com Aline Wirley.

"Eu nunca vou trair a Aline e ela nunca vai me trair, mas no sentido amplo da palavra. Mentir, magoar, fazer algo para ferir. A gente está junto nessa caminhada, porque a gente conhece o rolê de cada um e existe confiança", afirmou Igor Rickli.

