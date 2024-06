De biquíni rosa, Isis Valverde protagoniza momentos fofos com o filho na praia

Reprodução/ Instagram Isis Valverde

Isis Valverde, atriz, neste domingo (16), compartilhou uma galeria de fotos na praia com o seu filho, Rael, de apenas 5 anos, fruto do seu relacionamento com André Resende, no Rio de Janeiro.

De biquíni rosa e chapéu, a atriz apareceu mais magra e mostrou o corpo definido enquanto brincava com o filho. Os internautas vibraram com as fotos. "Eu amo vocês", "Gostosuras", "Lindos, que Deus abençoe e ilumine sempre", "Meus amores", dispararam.

Recentemente, Marcus Buaiz, atual noivo da atriz, rasgou elogios para ela. "Que sorte a minha cruzar com a Isis no meu caminho. Era um momento em que estava fechado para essa possibilidade, mas ela chegou e mudou tudo para melhor! Com amor, humor e parceria nos unimos para construir e fortalecer nossa família. Com cumplicidade torcemos um para o outro e juntos nos tornamos imbatíveis", comentou.

Isis Valverde está afastada das novelas desde que não renovou seu contrato com a Globo. Atualmente, ela se encontra no ar na reprise de Sinhá Moça, no canal Viva.





