Filme musical de Meninas Malvadas faz sua estreia no Paramount no dia 6/7.

O streaming Paramount + anunciou nesta semana a data de estreia do remake musical de Meninas Malvadas, grande sucesso adolescente dos anos 2000. O filme pode ser visto na plataforma a partir de 6 de julho.

A nova versão do filme conta a história da protagonista Cady Heron. Na nova escola, ela se aproxima do grupo das garotas populares, apelidadas de 'As Patricinhas', e se apaixona pelo ex-namorado da líder do bando, Regina George. Com as duas agora inimigas, Cady passa a planejar sua vingança contra As Patricinhas com a ajuda de seus amigos.

O musical conta com uma produção da Broadway Video e Little Stranger. Meninas Malvadas é estrelado pelos atores Angourie Rice, Reneé Rapp, Aulii Cravalho, Jaquel Spivey, Avantika, Bebe Wood, Christopher Briney, Jenna Fischer, Busy Philipps, Jon Hamm, Ashley Park, Tina Fey e Tim Meadows.