Reprodução/ Band Malu Mader

Malu Mader, atriz, confessou o real motivo para seu afastamento das novelas. Ela está fora da Globo desde 2018, quando não teve seu contrato renovado pela emissora.

"Eu não tinha mais o hábito de ver novela. Talvez por ter feito tanta novela, eu tinha que fazer algumas outras coisas que não só, né? Então eu não tinha mais aquela coisa: ‘ah, que vontade de fazer’. Eu comecei muito a querer isso que está acontecendo", desabafou em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo.

A atriz reforçou que o seu afastamento das novelas não foi nada planejado. "Desde que eu parei com as novelas, eu não tinha um plano assim: ‘Ah, não quero mais fazer novelas’. Mas eu não tinha mais aquele desejo incandescente de quando eu era mais nova. Aquele fogo. E a gente fica com vontade de fazer aquilo que inspira a gente, aquilo que a gente também está gostando de assistir", comentou.

Malu Mader, em 2017, fez uma breve participação na novela Tempo de Amar, revivendo o papel de Ester Delamare, que marcou na novela Força de Um Desejo. Recentemente, a novela O Dono do Mundo, que tem a atriz como protagonista, entrou no catálogo do Globoplay.

O post Estrela dos anos 80 e 90, Malu Mader revela motivo de afastamento das novelas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.