Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (18/6)

O IDEALISMO PERFECCIONISTA



Data estelar: Lua cresce em Escorpião.



Não raramente ouvirás o sensato conselho de não buscares perfeição em nada, porque essa não existiria ou não estaria ao alcance de nossa humanidade, e para evitar frustrações e decepções dolorosas, melhor seria que te conformasses com o que seja possível alcançar.



No entanto, a perfeição está ao alcance de qualquer ser humano, em primeiro lugar porque se existe a palavra, há um conceito que a referenda, e se articulamos seu verbo é porque algum ser humano a experimentou em algum momento, e isso significa que todos podemos.



Não há vantagem alguma em nos conformarmos com menos do que idealizamos só para não sofrer, porque de uma maneira ou de outra, sofreremos todos com as limitações que a existência nos impõe, então, não se trata de sofrer ou não, mas de o quanto apostamos nos ideais que ardem em nós.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encontre uma maneira de colocar ponto final nos relacionamentos e situações que pertencem ao passado, porque a grande oportunidade que se abre diante de sua alma é a da renovação total e completa dos relacionamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Os compromissos que foram assumidos precisam ser cumpridos, mas não de uma forma que sua alma os experimente como um peso excessivo. Os compromissos podem ser divididos e, assim, você ganha tempo para outras coisas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Não precisa haver uma razão objetiva para sua alma se sentir mais segura e confortável com o que acontece, é uma mudança de postura que pode não ter sido intencional, mas que mesmo assim faz sentir seus efeitos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



O tempo da espera acabou, você não precisa se conter tanto quanto antes, mas tampouco saia por aí atropelando tudo e todos. É importante começar a agir, mas sem afobamento, com a paciência e serenidade de quem sabe esperar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Do jeito que vão as coisas, é melhor você tomar um chá de sumiço e praticar um prudente silêncio, para que as coisas não se compliquem demais. Faça isso em nome de sua saúde mental e a dos relacionamentos também.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Substitua o pronome Eu pelo Nós e assim você poderá aproveitar devidamente o curso que as coisas andam tomando. Do puro egoísmo, natural de nossa humanidade, à consciência grupal, eis um relance do futuro da humanidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



De uma maneira ou de outra, você terá de tomar a iniciativa de colocar em marcha o que seja do seu interesse, porque se continuar esperando orientação e ajuda de quem quer que seja, as chances atuais se perderão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



A partir desta semana sua alma poderá tomar atitudes muito mais elaboradas e eficientes do que nos últimos tempos, nos quais tanta coisa acontecia ao mesmo tempo que só medidas emergenciais podiam ser tomadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Há um tempo certo para você se adaptar ao que não concorda, mas que não pode ser modificado, e há um tempo certo para decidir tomar distância de certas pessoas, ou mesmo romper com elas, para produzir uma transformação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



O que tiver alguma utilidade prática poderá ser aproveitado, diferente dessas ideias que, apesar de brindar com a virtude do entusiasmo, são impossíveis de aproximar da realidade concreta, pelo menos por ora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Você não tem verdadeiro compromisso com os fatos para se ater a uma ínfima parte da realidade concreta, seu verdadeiro compromisso é com as visões que fazem seu coração arder de vontade de as realizar. Só isso importa.