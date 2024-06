Batalha do Metrô traz Dudu Mc, em edição especial, na sexta (21/6)

Batalha do Metrô em Brasília - (crédito: Reprodução/Batalha do Metrô)

A Batalha do Metrô, realizada há seis anos, a cada sexta-feira, trará na próxima edição (21/6), Dudu Mc e nomes locais e nacionais para completar lista de duelos. O evento Batalha Apogeu é gratuito, mas o acesso é mediante retirada prévia de ingresso.







O evento cultural que se firmou como ponto central do calendário cultural da região de Samabaia. A edição especial de junho, traz, além de Dudu Mc, Brennuz (SP), Devilzinha (RJ), Chris (BH), Maria (SP) e Japa (BA), quatro nomes que são referência no cenário nacional e que prometem duelos intensos e emocionantes.





Batalha do Apogeu será apresentada por FB e Alva (SP). Alva é conhecido por apresentar o maior evento de rima: a Batalha da Aldeia. Durante o evento, os idealizadores do evento FB e Mc Gomes anunciarão o lançamento do podcast "Próxima Estação", uma nova plataforma de entrevistas com grandes nomes, transmitida pela TV IGXP, no YouTube.

O evento é gratuito mediante a retirada do ingresso no link https://www.sympla.com.br/evento/batalha-do-metro-bdm/2499852 . "Nosso espaço é democrático e acolhedor. Todas as vozes são bem-vindas. Aqui, não há limites para o que se pode rimar, desde que haja respeito e consciência. Queremos que todos se sintam parte dessa comunidade e possam expressar sua arte livremente", explica MC Gomes, um dos organizadores do evento, ao estender o convite para a sociedade.

Além das batalhas são realizadas arrecadações semanais de roupas e alimentos para distribuição em áreas periféricas, promovendo também projetos sócio-educativos para todas as comunidades.

Serviço

Batalha do Metrô da Samambaia Sul

Sexta-Feira (21/6), a partir das 19h30, na Estação Samambaia Sul. Evento gratuito, mediante a retirada de ingressos no link: sympla.com/BDM

Classificação Indicativa: Livre; mas com menores de 12 acompanhados pelos responsáveis.