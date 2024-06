Festival CoMa anuncia line up completo para o evento em agosto

O festival terá início no dia 3 de agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil - (crédito: Festival CoMa/Divulgação)

O Festival CoMa, nascido em Brasília, está em sua sétima edição e acabou de divulgar o line up completo para os dois finais de semana do evento. O evento, que irá ocorrer entre os dias 3 e 11 de agosto no Centro Cultural Banco do Brasil, reúne um line up com mais de 20 artistas.

No primeiro final de semana, Tulipa Ruiz, Choro no Eixo, Oswaldo Amorim convida Joana Duah, Mamulengo Lengo Tengo, Maglore e Akhi Huna estarão no festival. Durante os dias 7 e 9 de agosto, Ana Canãs, Martins e RDD Luana Flores marcam presença no CCBB.



Para o final de semana do dia 10 e 11, fechando a edição, CoMa terá a participação de Criolo, Tássia Reis, Alceu Valença, Chico Chico, Ana Frango Elétrico, Mãeana, Jaloo, Iara Gomes, Brisa Flow, Rapadura, Trampa, Klap, Tamara Maravilha, Hellen, Kirá, Anna Moura, Rachel Reis, Juliana Linhares, Afrocidade, Novíssimo Edgar, Canto Cego, Umiranda, Ane Êoketu, Vavá Afiouni, Flor Furacão, Lupa e DJ Janna.



Os primeiros dois dias de evento serão gratuitos. Os ingressos estão a partir de R$ 15 (meia entrada).