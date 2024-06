A influenciadora Gkay anunciou o término de seu relacionamento com o empresário Marco Túlio Rodrigues, confirmando a informação através de sua assessoria nesta segunda-feira (17). O casal, que estava junto há quase dois anos, assumiu publicamente o namoro em junho do ano passado, mas mantinha uma relação desde dezembro de 2022. A última aparição conjunta ocorreu no fim de abril, quando Gkay aderiu à moda de usar uma camiseta estampada com o rosto e o nome de Marcão, como é carinhosamente chamado.

Durante o Carnaval deste ano, em entrevista exclusiva ao Camarote Quem O Globo, Gkay discutiu os detalhes de seu relacionamento "low profile", destacando a preferência mútua pela privacidade. "Desde o começo, ele é uma pessoa muito reclusa, então ele deixou claro que não gosta de aparecer. Ele não é da mídia nem nada, e isso funciona muito bem no nosso relacionamento porque enquanto eu estou lá trabalhando, a gente fica mais no off", explicou a influenciadora, evidenciando a dinâmica discreta que cultivavam.

A decisão de manter o namoro longe dos holofotes era estratégica para ambos. Gkay mencionou que esse equilíbrio entre sua vida pública agitada e os momentos reservados com Marco Túlio era fundamental para a saúde do relacionamento. "Isso é legal porque, quando eu estou com ele, é só um momento ali da gente, o nosso mundo. Acho que é esse equilíbrio entre a Gkay que está ali, nos eventos trabalhando, e com ele, que é mais calmaria", pontuou, revelando uma perspectiva íntima sobre sua vida amorosa.

Com o término anunciado, os fãs e seguidores agora acompanham as redes sociais de Gkay para mais detalhes sobre o fim dessa história. A influenciadora, conhecida por sua autenticidade e presença marcante nas plataformas digitais, provavelmente enfrentará os desafios do luto público enquanto segue em frente com sua vida pessoal e profissional.

O post Gkay termina namoro após um ano em meio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.