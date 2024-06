"Casamento às cegas" retorna à Netflix com uma nova chance para o amor

CASAMENTO AS CEGAS 4. Klebber Toleto and Camila Queiroz (hosts) at Casamento As Cegas Brasil Season 4. Cr. Aline Arruda/Netflix - (crédito: Aline Arruda/Netflix)

A Netflix lança nesta quarta-feira (19/6) a quarta temporada do reality show Casamento às cegas Brasil, um sucesso indiscutível da plataforma de streaming. Desta vez sublinhada com o subtítulo Uma nova chance, a produção contará, pela primeira vez, com participantes divorciados, separados ou que viveram um noivado que fracassou. Todos entre 30 e 40 anos.

Baseado no formato americano Love is blind, o programa tenta provar a tese de que é possível se apaixonar cegamente por alguém apenas conversando, colocando de lado o fator aparência física. Durante alguns dias, solteiros e solteiras entram em cabines separadas por gênero e, em uma série de encontros às cegas, os participantes partilham detalhes de suas vidas e o que esperam encontrar em sua alma gêmea.

Para se conhecer pessoalmente, é necessário que um pedido de casamento seja feito e aceito. Isso não garante, porém, que o momento do date olho no olho seja bem-sucedido. Caso as aparências agradem, na sequência, os noivos vão para uma lua de mel e, depois, vão morar juntos para testar se a convivência e os fatores externos, como família, redes sociais e ex-companheiros e companheiras, são capazes de abalar o relacionamento.

A versão brasileira, apresentada por Camila Queiroz e Klebber Toledo — um casal de artistas na vida real —, caiu no gosto do público brasileiro. Nas três temporadas já disponíveis na Netflix, 15 casais já foram formados dentro do programa; poucos, porém, seguem juntos na vida real até hoje. No fim do ano passado, o especial exibido pela Netflix chamada Depois do altar mostrou como estão os ex-pombinhos que passaram pela dinâmica do experimento televisionado. É treta em cima de torta de climão.

A novidade desta quarta temporada é o conceito de uma segunda (ou terceira, quarta, quinta...) chance para pessoas que já sofreram uma separação séria. Alguns, por exemplo, já tiveram casamentos longo, com filhos — alguns, bem grandinhos — na mesma bagagem em que estão as decepções. A primeira parte do reality show estreia nesta quarta-feira (19/6), a segunda chega no dia 26 e a terceira e última, em 3 de julho.

Conheça os participantes desta nova jornada afetiva:

Participantes do sexo feminino do reality show (foto: Netflix/Divulgação)

Participantes do sexo masculino do reality show (foto: Netflix/Divulgação)

Alexandre Thomaz, 34, empresário de São Paulo (SP)

André Romano, 30, analista de conformidades de São Paulo (SP)

Ariela Carasso, 34, diretora de eventos de São Paulo (SP)

Evandro Pinto, 35, segurança pessoal e trader de São Paulo (SP)

Gabriel Kaled, 31, economista de Magé (RJ)

Ingrid Santa Rita, 33, arquiteta de Osasco (SP)

Leandro Marçal, 32, personal trainer de São Paulo (SP)

Leonardo Plácido, 34, advogado de Santos (SP)

Marcia Ishimoto, 34, promotora de eventos de São Paulo (SP)

Marília Pinheiro, 37, bancária de São Paulo (SP)

Muriel de Aquino Silva, 36, executiva de vendas de Salvador (BA)

Patrick Ribeiro, 32, gestor de tráfego de São Paulo (SP)

Renata Giaffredo, 33, advogada de São Paulo (SP)

Rodrigo Knoeller, 40, gerente de marketing de Guarujá (SP)

Vanessa Kurashiki, 33, advogada de Santos (SP)