Hugo Bonemer se atira em diversas frentes no audiovisual e além

Desdobrando-se em várias vidas entre gêneros, formatos e palcos. Esse é a realidade de Hugo Bonemer, ator, apresentador e autor que, desde 2023, não parou.

Em 2024, o paranaense estreou na bancada do Sem censura, ao lado da nova apresentadora, Cissa Guimarães. Além disso, contracenou com Marieta Severo e Zécarlos Machado em Domingo à noite, longa de André Bushatsky em cartaz nos cinemas, e está em Mallandro — O errado que deu certo, longa que fala de Sergio Mallando.

O ator ainda será visto, neste ano, na série Senna, da Netflix, interpretando Nelson Piquet, o piloto brasiliense tricampeão mundial da Fórmula 1. Ele já ajudou a contar a história do ícone nacional, interpretando o próprio piloto, no espetáculo Ayrton Senna — O musical em 2017 e 2018.

Hugo Bonemer estreia como novo debatedor do programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Teatro e literatura

Hugo Bonemer também é uma das estrelas da montagem de Querido Evan Hansen, musical de sucesso estrondoso da Broadway que chega ao Brasil pela primeira vez. Ele vai interpretar Connor Murphy, responsável por dar o pontapé inicial em muitos dos acontecimentos que embalam a narrativa.

O musical está em cartaz no Rio de Janeiro, onde cumpre temporada às sextas, sábado e domingos, até 7 de julho, no Teatro Multiplan. Depois, Hugo acompanha a produção até São Paulo, onde cumpre temporada de 2 a 31 de agosto, no Teatro Liberdade, também às sextas, sábados e domingos.

Sem censura não é a estreia de Hugo como apresentador. Ele também comanda seu espaço no Canal Like, na Claro TV+, onde fala sobre cinema e os lançamentos mais aguardados da cultura pop. Ali, o rapaz está acostumado a anunciar as adaptações de quadrinhos e livros que chegam nas telas, mas ele próprio estrear como quadrinista foi novidade. Bonemer roteirizou a HQ Yank — Diário de guerra, baseada no musical norte-americano homônimo e ilustrada por sete artistas diferentes, pertencentes a diversos recortes de raça, gênero e orientação afetiva.

A HQ contou com lançamento na Bienal do Livro do Rio de 2023, e além do evento literário, Hugo também pôde falar sobre o projeto na última CCXP, que aconteceu em São Paulo, e na POC CON, feira de quadrinhos e artes gráficas para artistas LGBTQIA+ na capital paulista. O musical original, do qual Hugo foi protagonista em uma montagem brasileira, acompanha a realidade de soldados estadunidenses que exploraram seus afetos em meio a destruição da Segunda Guerra Mundial.

Haja disposição!