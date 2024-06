Nintendo Direct: confira os principais anúncios de games da gigante japonesa

Após um anúncio relâmpago, a Nintendo aproveitou a onda de eventos e transmitiu uma Nintendo Direct focada em revelar o restante dos jogos de 2024 da gigante japonesa. Veja alguns destaques:

Mario & Luigi: Brothership

Uma nova aventura de Mario e Luigi chega ao Nintendo Switch e mais especial do que nunca, já que Mario & Luigi: Brothership trará um jogo cooperativo com os irmãos explorando o mundo dos cogumelos e enfrentando inimigos juntos, várias habilidades vão poder ser usadas em conjunto e as batalhas contaram com combates de turno.

Super Mario Party Jamboree

O novo lançamento de uma das franquias mais amadas recebeu um trailer recheado de novidades, entre elas: cinco tabuleiros inéditos, o retorno de dois mapas clássicos do Mario Party original e Mario Party 2 e mais de 110 minigames. O jogo também terá novas mecânicas, novos personagens e um modo Koopathlon inédito com até 20 jogadores on-line.

Fairy Tail 2

O novo jogo de Fairy Tail 2 continua o Arco do Império Alvarez, após os eventos do primeiro jogo. Neste novo título, os jogadores poderão controlar diversos personagens, além de Natsu e Lucy, como os membros da guilda para derrotar Zeref. FT2 também apresenta gráficos 3D e a jogabilidade aprimorada com batalhas intensas, magias poderosas e variedade de elementos estratégicos para derrubar inimigos.

FANTASIAN Neo Dimension

A Square Enix fez uma rápida aparição para anunciar FANTASIAN Neo Dimension, do criador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, o jogo é um novo RPG que utiliza dioramas feitos à mão e recriados no jogo como cenários. Essa criação com mais de 150 dioramas buscou a originalidade para produzir belos ambientes. FANTASIAN traz uma história multidimensional sobre um jovem que parte para recuperar as memórias perdidas e salvar o mundo de uma infecção.

Donkey Kong Country Returns HD

A remasterização do jogo de Wii do símio mais famoso da Nintendo finalmente chegará ao Switch, Donkey Kong e Diddy Kong vão juntos em uma aventura para salvar a ilha mais uma vez. Donkey Kong Country Returns volta a Nintendo em 16 de janeiro de 2025.

Dragon Quest III HD-2D Remake

O remake de Dragon Quest III receberá uma atualização gráfica no estilo de Octopath Traveller e Live-A-Live. A busca é encantar os fãs de um dos jogos mais importantes e influentes de todos os tempos, que ajudou a transformar a série de um videogame popular em um verdadeiro fenômeno no Japão. O novo jogo terá gráficos HD-2D e recebe uma atualização depois de 3 anos do anúncio.

Hello Kitty Island Adventure

O jogo mobile da Hello Kitty vai para os consoles, chegando também para o PlayStation 4 e PlayStation 5, o jogo é um multiplayer de aventura e criação que o estúdio do jogo, Sunblink, afirmou que será livre de microtransações. As aventuras da gatinha asiática e seus amigos animais vão para o Nintendo Switch em 2025.

Among Us

A nova atualização para Among Us, disponibiliza novos papéis nas partidas on-line. As funções incluem o Noisemaker, que emite um alerta quando é assassinado; o Tracker, que pode plantar um rastreador em qualquer jogador; e o Phantom (Fantasma), Impostor com a capacidade de ficar invisível; disponível para Switch desde 2020, as atualizações já estão disponíveis para os jogadores

Novidades do Expansion Pack

Turok, Perfect Dark, Zelda: A Link to the Past Four Swords e Metroid Zero Mission chegam ao serviço de assinatura da Nintendo como parte da nova leva de jogos do Expansion Pack do Switch Online

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics

O pacote Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, traz de volta alguns dos maiores clássicos de luta dos fliperamas. Serão sete jogos: X-Men Children of the Atom; Marvel Super Heroes; X-Men vs. Street Fighter; Marvel Super Heroes vs. Street Fighter; Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes; Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes; The Punisher. Além das músicas originais do fliperama, também há um conjunto de documentos e artes conceituais ou de desenvolvimento, configurações mais avançadas de treinamento e especiais que podem ser ativadas por um botão.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Um novo jogo de The Legend of Zelda foi anunciado no evento e será feito no estilo de arte que lembra muito o utilizado em Link’s Awakening e não só isso, mas o novo título será protagonizado pela princesa Zelda pela primeira vez. O jogo chega em 26 de setembro.

Stray

“O jogo do gato” vai finalmente chegar ao Nintendo Switch, após fazer muito sucesso pelo seu gameplay e protagonista inusitados. Stray chega em algum momento do final de 2024.

Ace Attorney Investigations Collection

Uma nova coletânea da franquia de tribunais chegará ao Switch, dessa vez os jogos protagonizados pelo promotor Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth e Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit são a duologia original do Nintendo DS, chegando oficialmente no dia 6 de setembro para Nintendo Switch.

Metroid Prime 4: Beyond

A franquia Metroid receberá um novo shooter tecnológico, trazendo Samus de volta para combater os alienígenas, apesar do anúncio, o jogo ainda não tem uma data de lançamento oficial, com a prévia mostrando apenas que o jogo chega em algum momento de 2025.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes