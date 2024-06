Festival CoMA anuncia vagas para apresentação em agosto

O Festival CoMA será realizado no espaço do CCBB em Brasília, nos dias 3/8 a 11/8. Nesta edição, o evento anunciou um edital convidando músicos a fazerem parte da programação musical que será realizada nos dias 7/8 e 9/8. As inscrições seguem até o dia de amanhã (19/6). No dia 10/6, serão escolhidos três artistas para fazerem parte do line-up.





Os interessados a se apresentarem musicalmente no festival CoMA, devem seguir as orientações de inscrição do edital. Serão aceitos artistas solos ou bandas, de qualquer estilo e cidade, estado ou até país. Os músicos selecionados serão recompensados com shows de 40 minutos, além de um cachê no valor de R$2000. Os ganhadores receberão apoio da assessoria de técnica, contendo palco, técnico de som e roadie, disponibilizados pela organização.

Serviço





Festival CoMA no CCBB Brasília, do dia 6/8 a 11/8. As inscrições para se apresentarem no festival estarão disponíveis até o dia 19/6.