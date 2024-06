Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (19/6)

O momento perfeito

Data estelar: Lua cresce em Sagitário

O momento perfeito que tua alma busca não é uma ilusão, está ao teu alcance, mas se tu esperas que aconteça sem tua intervenção, então, sim, te enganas e te iludes, porque para acontecer há de haver um alinhamento em ti, e esse nunca ocorrerá espontaneamente, mas como produto de teu empenho cotidiano para alinhar intelecto, emoção e ação.

Quando, pelo uso de nossa vontade, pensamos no que fazemos, sentimos e nos emocionamos com o que fazemos, e fazemos o que fazemos, então estamos presentes de verdade, é essa presença que faz com que passado e futuro convirjam em nós, produzindo um estado sublime de ser mediante o qual objetivamente pode não estar acontecendo nada demais nem de menos, porém, mesmo assim, a situação é vivida com a intensidade de quem, por um instante, enxerga a eternidade sem se assustar com ela.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite as coincidências que andam acontecendo para modificar o rumo das coisas, e se lançar a fazer uma renovação dos relacionamentos, deixando de lado as pessoas que representam o passado e dando a bem-vinda ao futuro.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dividindo a conta tudo fica melhor para todo mundo, mas até para isso as pessoas resistem e continuam colocando impedimentos que, no fim, fazem com que aquela conta fique mais alta. Tolice humana é o egoísmo tido como normal.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de não haver grandes mudanças do ponto de vista objetivo, sua alma, mesmo assim, passa por uma transformação, deixa de lado o excesso de ansiedade para aproveitar a sensação de conforto e segurança que a inunda.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com tudo que veio acontecendo nos últimos tempos, sua alma já tem munição de sobra para começar a atirar nos alvos certos. É bom ter esperado, é bom sua alma ter se contido, porque o importante é a partir de agora.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há uma hora certa para avançar e fazer barulho, e há outra hora certa para recuar, tomar distância e fazer um prudente silêncio para não chamar a atenção. Pense agora na melhor maneira de você desaparecer do cenário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Comece a se aproximar dessas pessoas que também querem, como você, unir forças para se dedicarem a projetos mais substanciosos, esses que ninguém poderia colocar em marcha contando apenas com seus recursos particulares.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria melhor que houvesse concordância e que todas as pessoas se entendessem, mas esse cenário ainda parece distante. Portanto, é melhor você fazer das tripas coração e seguir em frente tomando iniciativas. Assim sim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De toda maneira, continue vigiando de perto seus interesses, porque ainda que o cenário se torne mais sereno, e por isso sua alma possa descansar, é muito o que precisa ser feito e você precisa de muita clareza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A alma cansa de tanto suportar discussões em torno de picuinhas insignificantes, mas as pessoas parecem adorar essa experiência e, como resultado, ou você se adapta ou você toma distância delas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De mãos dadas é o início de um caminho no qual ninguém prevalece sobre outrem, mas as pessoas se acompanham e apoiam, apesar de haver também discordâncias e desentendimentos. É o mundo humano da normalidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Passe por uma peneira muito fina tudo que veio acontecendo nas semanas anteriores, e escolha se focar naquilo que tenha alguma aplicação prática imediata, porque assim sua alma aproveitará bem a vida que está em curso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É evidente que tudo tem um custo, portanto, já que o custo é garantido, procure fazer com que o preço que você paga por viver e por tentar realizar seus sonhos valha a pena, porque ficar na retranca não vale nada.