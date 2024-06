Maior feira de beleza do centro-oeste já tem data marcada

13ª edição Hair Brasília and Beauty - (crédito: Divulgação/ Hair Brasília and Beauty)

O evento de beleza Hair Brasília and Beauty chega à 14ª edição. Neste ano, a feira acontecerá do dia 14 ao dia 16 de julho no pavilhão de exposição do Parque da Cidade, com a promessa de bater recordes de expositores e participantes. Os ingressos, que custam R410, podem ser adquiridos na plataforma do Sympla.

A iniciativa, que se consolidou como o maior evento de beleza do Centro-Oeste, reunirá 146 empresas e 800 marcas para 2024. Os visitantes terão acesso a lançamentos exclusivos de produtos das últimas tendências em cabelos, maquiagem, unhas e estética. A programação contará também com demonstrações ao vivo e a presença de palestrantes renomados.

O evento é uma oportunidade de intercâmbio cultural de conhecimentos, técnicas inovadoras e tendências do mercado. O público poderá conferir workshops, palestras, congressos profissionais e demonstrações ao vivo. No ano passado, o projeto reuniu cerca de 59.000 pessoas em três dias de atividades.