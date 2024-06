Lauana Prado divulga primeira faixa de novo álbum

A cantora Lauana Prado lançará nesta quinta-feira (20/6) a primeira faixa do álbum Lauana Prado Transcende - ao vivo no Ibirapuera. Intitulada Sombra desconhecida, a canção conta com o feat da dupla Zé Neto e Cristiano. A música ganhará um videoclipe no dia seguinte ao lançamento.

“É uma honra contar com a parceria de Zé Neto e Cristiano nesse momento tão importante na minha carreira. Eles são amigos muito especiais, que eu admiro, além de grandes artistas”, celebra a artista, em nota. Até o final do ano, serão divulgadas aos poucos as outras músicas do álbum.

Com mais de 17 anos de carreira, Lauana Prado se destaca no sertanejo brasileiro. No ano passado, foi indicada ao Grammy Latino pelo disco Livre. Recentemente, as músicas da artista Viva voz e Sua mãe tá nessa entraram nas listas das mais ouvidas nas rádios do Brasil.