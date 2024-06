Segunda semana do Festival Superjazz no CCBB acontece nesta quarta (19/6)

A segunda semana do Festival Superjazz acontece nesta quarta-feira (19/6) no CCBB Brasília. Os shows dos convidados desta semana iniciam-se com um sunset da DJ Odara a partir das 17h, seguidos da Real Gang com o saxofonista paulista Vinicius Chaga. O line-up da noite encerra-se com a voz marcante de Indiana Nomma e banda.





O festival ocorre ao longo de sete semanas nos jardins do CCBB, sempre às quartas-feiras, em celebração ao jazz e à música afro-brasileira. A estreia do evento no último dia 12 contou um show de Ellen Oléria e DJs convidados. Para unir estilos, gerações e artistas do gênero musical, as apresentações nos gramados ocorrem de forma gratuita.

A cantora Indiana Nomma interpreta jazz e a música latino americana, com seis álbuns produzidos e lançados desde 2015. Ela traz para o Festival um repertório que abrange diversas divas do jazz, com direito a Billie Holiday e um tributo especial à Mercedes Sosa.





As composições de Mercedes inspiraram Indiana a criar o álbum Mercedes Sosa: a voz dos sem voz (2022). A obra proporcionou uma condecoração do governo da Argentina e o título de tributo oficial à Mercedes para Indiana. “Minha mãe estava quase falecendo de câncer quando resolvi fazer o álbum em homenagem à ela. Sou filha de pais exilados, na Nicarágua cresci vendo Mercedes tocar. Infelizmente, minha mãe veio a falecer três dias antes da estreia”, relembra.





Cantar jazz é a diversão de Indiana. Ela afirma que o estilo permite uma grande liberdade de improviso, criação e releituras de melodias: “É um ode à ancestralidade e um chamado à importância da América Latina ser unida.” Apresentar-se no Festival é uma honra para a cantora e ela ressalta que Brasília é o lugar que ela escolheu para ser o seu local de alma.





A DJ e produtora musical Odara Kadiegi é filha de mãe angolana e pai carioca. Ela traz para o Festival um set transitório de sonoridades tropicais, com influências da música brasileira, africana e latina. “Tudo começou quando herdei a coleção de vinil do meu pai, que influenciou totalmente em quem eu sou. Através dos valores sociais, lutas e mensagens de resistência que a música passa, conheci muitas culturas. Tudo que aprendi foi em casa”, expõe.

DJ Odara (foto: Loyane Borges)

Com uma ambientação composta de incensos e óleos essenciais, Odara desperta áreas sensoriais para o processo de criação musical, sempre pensando no que deseja transmitir para o público. “As interações entre os sons que exploro de base para meus sets vêm da mesma fonte: a diáspora africana. Os instrumentos, ritmos e palavras são influências da África”, a DJ alega.





A fusão de sonoridades clássicas e obscuras é um elemento importante na obra da artista. Ela narra que às vezes as pessoas querem escutar coisas que elas nem sabiam da existência. “O papel do DJ não é ser uma playlist, uma jukebox que toca só o que as pessoas esperam que ele toque. O papel do DJ é ser um educador musical”, completa.





Serviço:

Superjazz festival

De 12 de junho a 24 de julho, sempre às quartas-feiras, a partir das 17h, na área externa do CCBB Brasília. Ingressos gratuitos mediante retirada do site ou bilheteria física do CCBB, disponíveis a partir das 12h do dia anterior a cada evento. Classificação indicativa livre.