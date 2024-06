Espetáculo 'Mar Acá' é convite ao teatro; veja programação

Cena do espetáculo Mar Acá: em cartaz no Teatro Sesc 913 - (crédito: Divulgação/Cia Locâmbia Teatro de Andanças)

O palco giratório é uma ação nacional do Sesc realizado desde 1998. Esse ano, em sua, 26° edição, ela alcança mais de 1.200 espectadores com espetáculos, oficinas e outros. Hoje, sábado e domingo serão apresentados três espetáculos, todos no Teatro Garagem na 913 sul.

Hoje, às 16h, será encenado Mar Acá, organizado pelo grupo Locômbia Teatro de Andanças, de Roraima. O nome se refere a como era chamado o continente quando os colonizadores escreviam cartas aos europeus lá em 1500. O espetáculo conta a aventura do Llamichu, original palhaço Ameríndio das cordilheiras dos Andes no Peru. Trata da transformação cultural sofrida pelos indígenas, tem cunho ecológico e valoriza a diversidade cultural. A classificação é livre.

Já sábado, às 20h, será a vez de Similitudo, um espetáculo voltado para mostrar o cotidiano de pessoas com deficiência, de forma poética. Ele é organizado pelo projeto PÉS — Teatro-Dança para Pessoas com Deficiência (DF). A classificação é livre.

E, para finalizar, no domingo, às 17h, será apresentado Nuvem de pássaros, espetáculo do Rio Grande do Norte inspirado no movimento de migração dos pássaros e na trajetória de espécies que compartilham rotas de voo para o enfrentamento de climas adversos e ameaça de predadores. Juntos buscam melhores condições de sobrevivência. Com isso, eles esperam mostrar uma reflexão sobre a sociedade e seus diversos conflitos, como forma de compreender a coletividade humana. A classificação é para maiores de 10 anos.

Programação

Mar Acá - sexta às 16h.

Similitudo - 20h, no sábado

Nuvem de pássaros - 17h, no domingo

As apresentações serão no Teatro Garagem da 913 Sul. A entrada é gratuita, basta retirar o ingresso uma hora antes do espetáculo.

*Estágiaria sob supervisão de Severino Francisco