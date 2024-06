Fernanda Lima revela que entrou na menopausa: ‘Fase delicada e dolorosa’

Aos 47 anos, Fernanda Lima reflete sobre sua fase atual, incluindo a menopausa, em uma entrevista reveladora à Marie Claire. A apresentadora discute a complexidade de envelhecer, enfrentando não apenas mudanças físicas, mas também emocionais. "Eu estou na menopausa há dois anos. Oficialmente, é um ano, e é muito difícil. Esta fase é extremamente delicada e dolorosa para uma mulher, especialmente aquela que enfrenta sintomas como os meus", compartilha Fernanda, destacando os desafios dessa transição.

Apesar das dificuldades, Fernanda encontra um sentido em compartilhar sua experiência através de um podcast dedicado à menopausa. "Senti uma grande vontade de buscar informações e compartilhar esse conhecimento com mulheres que não têm as mesmas oportunidades que eu", explica, enfatizando a importância do conhecimento e da sabedoria para enfrentar essa fase da vida.

Além dos aspectos físicos, Fernanda aborda também a carga emocional e as responsabilidades como mãe de três filhos. Ela reflete sobre a constante busca por equilíbrio entre as demandas da vida pessoal e profissional, enquanto enfrenta os desafios impostos pela menopausa. "Lidamos com mil coisas ao mesmo tempo, cuidamos da casa, do trabalho, das nossas realizações pessoais. Corremos atrás de tudo isso", desabafa.

Para Fernanda, aceitar e cuidar de si mesma são fundamentais. "Acredito que podemos encarar isso aceitando, mas também cuidando de nós mesmos, do corpo, da mente, do estilo de vida", conclui, destacando a importância de se preparar e encontrar forças internas para enfrentar essa fase da vida com sabedoria e determinação.

