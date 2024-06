Ex-rivais! Fernanda Bande do BBB 24 diz que nariz de Alane é "perfeito"

Fernanda Bande, ex-participante do BBB 24, desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira (19) sobre sua aparência, após ser comparada fisicamente à antiga colega de confinamento Alane pelos fãs. Comparações sobre a semelhança das duas ex-BBBs inundaram o X, antigo Twitter, onde seguidores afirmavam que elas tinham características físicas idênticas.

"Elas são iguais", comentou uma seguidora, acompanhada de fotos das duas na mesma posição. Outra seguiu a linha afirmando: "O olho igual, o nariz igual, a boca igual, a sobrancelha, o cabelo (iguais)". Fernanda, contudo, discordou: "Não…o nariz dela é PERFEITO".

Fernanda aproveitou a oportunidade para discutir suas dificuldades com a autoaceitação. "Eu sei que vocês me enxergam de um jeito que eu ainda não me vejo! Mas eu sempre tive neuras com meu nariz…eu de verdade espero um dia poder fazer plástica nele! Não gosto da frente dele….parece que tem uma bolinha sabe?", confessou. A sinceridade de Fernanda reflete a pressão estética que muitas pessoas enfrentam, especialmente figuras públicas sob constante escrutínio.

A apresentadora também elogiou a aparência de Alane, admitindo que considera o nariz da colega "realmente muito bonito…parece que foi moldado no rosto dela!" Ela continuou destacando como pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na aparência: "Tenho vários exemplos para vcs verem como um detalhe pode mudar pra melhor…só ver o antes e depois da Scarlett Johansson", referindo-se à conhecida atriz de Hollywood como exemplo de transformação estética bem-sucedida.