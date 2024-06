Perlla conta que aumentou uso de remédios controlados após prisão do marido

A cantora Perlla, de 35 anos, compartilhou um desabafo emocional nas redes sociais nesta quarta-feira (19). Após uma live no último final de semana, onde apareceu falando de forma desconexa, a artista explicou estar sob uso de remédios controlados e acompanhamento médico. Segundo Perlla, sua saúde mental piorou significativamente após a prisão de seu marido, Patrick Abrahão, que passou dez meses detido acusado de integrar um esquema de pirâmide financeira internacional.

"No domingo, abri uma live. Tenho recebido mensagens agora sobre. Foi uma live compartilhando meu coração, quem me conhece sabe que sou bem reta e direta em tudo que faço, acho que até demais, e agradeço a cada uma das mensagens recebidas até aqui, principalmente de preocupação, pois dava para ver nitidamente que não estava em sã consciência", desabafou Perlla, evidenciando a seriedade de sua situação.

A cantora detalhou que, após o episódio traumático envolvendo seu marido, a dosagem de seus medicamentos aumentou drasticamente. "O que aconteceu na casa do Patrick mexeu muito comigo, já tomava medicamentos de 2 miligramas, mas depois do ocorrido fui para 10 miligramas de casa, 37,5 e 50 miligramas. Quatro remédios no total, receitados pelo meu psiquiatra, indicado pelo meu psicólogo. Uma abordagem daquelas não foi algo normal, nunca imaginei passar por nada parecido", revelou Perlla, mostrando a intensidade de sua luta.

Conforme o tratamento avançou, Perlla conseguiu diminuir a quantidade de medicações, mas ainda enfrenta efeitos colaterais significativos. "Foi um alívio me livrar dos dois principais, mas os dois que tomo me deixam na famosa caixinha do nada e, como são controlados, realmente não fiz ideia do que poderia reverberar." A cantora concluiu seu desabafo pedindo paciência e compreensão: "Tô dando um tempo para tudo que tem acontecido até aqui. Independente das circunstâncias, sou de verdade, 100% humana, e preciso de um tempo para ajustar muitas coisas em minha vida. Tenha paciência comigo, pois estamos em constante aprendizado. Nessa estrada da vida, a única certeza que temos é que, independente de qualquer situação, Deus continua sendo bom."

