Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (20/6)

As paixões

Data estelar: Sol quadra Netuno antes de ingressar em Câncer

Já experimentaste a perfeição e provavelmente não a reconheceste, porque a imaginas sendo uma dimensão paradisíaca, serena, sem tons nem sons discordantes ou ardentes, mas essa, se existe, não é a perfeição que experimentaste, é apenas um estereótipo dela.

A perfeição que experimentaste ocorreu quando tua alma e personalidade se alinharam pelo poder de uma paixão, e essa nem sempre é a que te atrai tanto a algo ou alguém que seria inimaginável poder continuar existindo sem essa presença. Paixões são também a fúria, a cobiça, a gula, a preguiça e todos os pecados capitais, que quando se manifestam abduzem tua consciência para que não reste nenhuma dúvida ou dilema em ti, e te lances a viver esse momento perfeito, mesmo que os objetivos sejam completamente equivocados.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muita coisa ficou entalada por tempo demais, contrariando sua verdadeira natureza, e isso não poderia ter vindo para ficar. Agora o panorama começa a desanuviar, e com isso sua energia de ação é recuperada também.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo tem um custo embutido, e nem sempre a alma acerta a se antecipar a esses custos, por vezes se lança loucamente à ação e só depois acorda para a realidade. Haveria algo negativo nisso? É o espírito de aventura.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você tinha concentrado em sua presença toda a responsabilidade das iniciativas, mas a partir de agora você poderá andar com mais leveza, segurança e conforto, sem a ansiedade de ter de resolver tudo sem ajuda de ninguém.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você não poderia ficar sem fazer nada diante dos acontecimentos por muito tempo mais, já foi suficiente a contenção que você exerceu. Porém, não se trata de atropelar nada nem ninguém, mas de escolher bem a ação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Depois de todo o barulho que andou se fazendo em nome de solucionar os perrengues, melhor agora se retirar, tomar distância e ficar observando o ritmo das coisas se envolvendo o menos possível de forma direta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tudo que estava ao seu alcance fazer já foi feito, agora começa o tempo de combinar esforços e de se entender com as pessoas certas para que ações maiores e mais substanciosas possam ser colocadas em marcha. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Leve a sério seus ideais, porque ainda que esses não encontrem forma de expressão imediata, não se importam com o tempo e aguardam com serenidade que haja uma brecha na realidade para você os expressar com plenitude.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As perspectivas se ampliam e isso sempre é motivo de conforto e esperança, inclusive porque tornarão sua alma mais serena e, por isso, você não tomará decisões precipitadas nem precisará atropelar nada nem ninguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com tanto desentendimento produzido em torno de picuinhas, a alma começa a ficar exausta, porque, afinal, o que poderia ser feito enquanto as pessoas perdem tanto tempo com nada? É hora de romper com alguém.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Compartilhe seu caminho, abra a possibilidade para as pessoas se aproximarem mais, porque de mãos dadas e com objetivos em comum, muita mais coisa da que você imagina poderá ser feita. Consciência grupal.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Andam se abrindo muitas potencialidades, produto de todas as boas conversas que aconteceram nas semanas anteriores. Agora chega a hora de fazer algo prático, de aproveitar as oportunidades de natureza concreta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está tudo certo num mundo que a cada dia anda mais e mais incerto, essa é uma realidade contra a qual não há nada a fazer, a não ser se adaptar da melhor forma possível sem, no entanto, desistir dos seus anseios.