Pabllo Vittar faz charme e surge de fio-dental em fotos no espelho

Pabllo Vittar não passou despercebida pelos seguidores nesta quinta-feira (20.06), ao compartilhar fotos ousadas em seus Stories do Instagram. A cantora apareceu fazendo poses charmosas diante de um espelho, brincando com efeitos de luz e sombra, vestindo um top preto que chamou a atenção pela sensualidade.

Recentemente, Pabllo teve um momento marcante ao ser seguida por Madonna nas redes sociais no início deste mês. Essa interação ganhou destaque após a participação da cantora brasileira no show da rainha do pop na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, em 5 de maio.

Veja também: Anitta detona ação envolvendo Madonna e Pabllo Vittar na Câmara dos Deputados: "Babaquice"

Ambas vestiram camisas da seleção brasileira e celebraram ao som de ritmistas mirins das escolas de samba locais durante a performance da música "Music", lançada por Madonna em 2000.

A presença de Pabllo no palco ao lado de Madonna consolidou sua influência no cenário musical internacional, além de reforçar sua conexão com ícones globais da música pop. O momento destacou não apenas sua habilidade artística, mas também sua representatividade como figura LGBTQ+ de destaque na cultura pop contemporânea.

Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.