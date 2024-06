Leandro D’Lucca, marido de Cleo, é internado em estado grave após cair de skate

O empresário Leandro D’Lucca, de 41 anos e marido da cantora Cleo, está enfrentando um momento delicado após ser internado por um acidente de skate. Leandro foi levado ao Hospital Samaritano em estado grave devido a um sangramento no cérebro causado por uma queda durante um passeio com seu filho Gael, de 9 anos, no último final de semana.

Inicialmente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do andar neurológico, Leandro agora se encontra em um quarto do hospital, com previsão de alta para a próxima semana conforme relatado pelo jornalista. A situação trouxe preocupação à família e amigos próximos, enquanto Cleo, filha de Fábio Jr., compartilhou fotos recentes nas redes sociais, recebendo um elogio carinhoso de Leandro: "Musa", acompanhado de emojis apaixonados.

Veja também: Cleo Pires apoia Yasmin Brunet, detona Davi e é massacrada

Leandro e Cleo oficializaram sua união em 2021 em uma cerimônia íntima em Minas Gerais, adaptada às restrições da pandemia de Covid-19. No ano seguinte, renovaram os votos em um centro de candomblé na região metropolitana de São Paulo, uma celebração abençoada pelo babalorixá Paulo de Oya. No último ano, repetiram o ritual em um cenário natural ao lado de uma cachoeira, com Cleo sendo conduzida até Leandro pela atriz Gloria Pires, sua mãe, ao som do cantor Orlando Morais.

A equipe de reportagem buscou informações atualizadas sobre o estado de saúde de Leandro junto à unidade hospitalar, porém não obteve resposta até o momento desta publicação. A família e os fãs aguardam ansiosamente por notícias positivas sobre a recuperação do empresário.