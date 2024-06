Banda Sonda Mãe é uma das atrações deste sábado (22/6) do Taguarock

O rock chega a Taguatinga em uma sequência de shows gratuitos com diversas bandas da cena de Brasília. O Taguarock será, neste sábado, e oferece uma programação diversa, com feira de artesanato, espaço gastronômico e, claro, muita música. A programação terá as bandas Sonda Mãe, Entrequadras, Ultra Metade, Lya, Kabeçotes Valvulados, Amazing, Intokáveis, Gerson Deveras & banda, Dimi Souza e Debandados.

O evento conta com o apoio da Gerência de Cultura, Administração Regional de Taguatinga e diversos parceiros da iniciativa privada. Como uma forma de incentivo à vasta cultura da comunidade da região, o Taguarock pretende movimentar a economia local. Frente à produção do projeto está Claudinei Fernandes, integrante da banda Sonda Mãe, que espera que as atividades oferecidas tenham um impacto positivo nos participantes e empreendedores locais.

Segundo Claudinei, a organização do evento considerou diversos aspectos para garantir uma experiência positiva para o público: "Os shows serão na marquise do Taguaparque, onde a entrada principal é bem sinalizada, tem estacionamento e é acessível. A administração da cidade cuidou do envio do policiamento e do Corpo de Bombeiros para acompanhar a realização do festival."

A equipe de comunicação e produção do evento é composta por integrantes das próprias bandas, que estão ativas nas redes sociais para atrair o público. "O objetivo é dotar a cidade de Taguatinga de um festival nos moldes dos que já existem em outras cidades satélites, proporcionar visibilidade à produção musical local e abrir espaço para bandas de diferentes estilos", diz Claudinei.

O guitarrista do grupo Sonda Mãe, Adelson Siqueira, avalia o evento como essencial ao reconhecer e dar oportunidade aos artistas locais da cidade. "Escolhemos um repertório que representa a pulsação de Taguatinga. O público verá uma apresentação cheia de energia, performance e interação. Queremos fazer a plateia vibrar com nosso show", antecipa.

Sanderson Átomo, baixista da banda Entrequadras, destaca que Taguatinga acolheu o grupo na trajetória profissional e, por isso, todos os integrantes têm muito carinho pela cidade: "Sempre ensaiamos e tocamos por lá. Na minha adolescência muitos festivais eram lá também, como o Rola Pedra e os eventos do Coletivo Cultha. Agora, com a oportunidade de tocar no Taguarock, podemos fazer parte da história da música dessa cidade que transpira cultura", comemora.

O repertório da Entrequadras terá sucessos autorais e covers de bandas que os membros admiram. Sanderson agradece ao festival pela valorização da cena autoral e o espaço para artistas iniciantes, que enfrentam um mercado concorrido.

Taguarock

Hoje, a partir das 14h, no Taguaparque (Pistão Norte de Taguatinga). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco