Fest Rock Brasília agita a Torre de TV neste sábado (15/6) e domingo (16)

O chão vai tremer na cidade neste fim de semana. Em celebração ao Dia do Rock Brasiliense, o Fest rock Brasília reunirá 20 bandas do DF e do Entorno para um megashow na Torre de TV, com acesso gratuito. Pravda, 5 Generais, Caos Lúdico, Joe Silhueta, Os Cabeloduro, Brazilian Blues Band, entre outras, são atrações da festa roqueira.

A programação reúne 16 atrações selecionadas após um chamamento público e quatro bandas consagradas na cena como convidadas. Os shows são gratuitos, na Torre de TV, hoje e amanhã.

A banda Pravda é uma das convidadas. Contemporâneo de Maskavo Roots e Raimundos, o grupo composto por Sylvio J, Guga Guimarães, Leo Barros, Fabio Sulz e Carlão foi destaque no rock local na década de 1990 e viveu hiato por 10 anos, retornando aos palcos em 2022. O baterista Guga afirma que o Pravda sempre foi um projeto entre amigos e o prazer de tocar está sempre presente, mesmo com as demandas da vida.

"Por uns três anos fazíamos ao menos um show por ano, depois seguimos outros caminhos. Esse desafio das agendas pessoais permanece. No entanto, aceitamos o convite do Fest Rock e, felizmente, conseguimos reunir a banda para mostrar nossas músicas. O show acontece no meio da nave mãe, na Torre de TV, um símbolo da cidade em que vivemos e que ajudamos a projetar no cenário musical dos anos 1990", diz Guga.

A banda trará músicas dos discos de 1995 e 2001, três composições inéditas e uma homenagem a Benjor. Com influências da black music estadunidense e vertentes, eles também misturam sonoridades marcantes do rock dos anos 1970 até 1990. Guga conta que a antiga Brasília era pulsante em cultura e as pessoas consumiam o que era local, o que dava um cenário propício para os artistas da cidade emergirem.

"O Pravda fez parte de um movimento criativo importante na Brasília dos anos 1990, que se espalhou pelo Brasil. De tempos em tempos, essa cena é revisitada. Em junho de 2024, completam 30 anos da gravação do nosso primeiro disco. A pegada da banda segue firme e quem viveu aquela cena poderá comprovar. Para as novas gerações fica o legado do quanto o balanço do groove somado à pegada do rock podem fazer pela sua diversão", ressalta Guga.

O guitarrista da banda 5 Generais, Zé Maria, afirma que as composições do grupo são inspiradas por grandes nomes do gótico internacional. Por causa da influência, as letras tratam de questões sentimentais de amor, solidão, desesperança e angústias do ser. Algumas das referências do grupo são The Cure, The Sisters of Mercy, New Orden, Echo and the Bunnymen e Joy Division.

"É necessário lembrar que nos anos 1980 quem fazia punk rock não era bem visto, mas por conta das bandas brasilienses isso mudou. Nós fazíamos parte da geração após este triunvirato. Então tocar no festival significa o coroamento de um trabalho de longa data. Nos sentimos muito honrados em participar desta festa que, de forma oficial, coloca o dia do rock brasiliense na agenda cultural de Brasília", destaca Zé.

Foram mais de 200 inscrições após o chamamento público do projeto, o que reafirma a força do rock como patrimônio cultural e imaterial do DF. Para promover a inclusão e a diversidade, entre as 16 bandas selecionadas, oito têm vocal feminino, sendo duas formadas exclusivamente por mulheres, seis têm pelo menos um integrante negro ou LGBTQIAP+ e quatro têm pessoas com deficiência na composição. Os grupos selecionados receberão um cachê de R$4,5 mil pela participação.

A Kidsgrace foi uma das bandas escolhidas. Composta exclusivamente por mulheres, trans e cis, ela mantém o hardcore brasiliense vivo. A vocalista Tuttis avalia o Fest rock como um evento necessário para dar visibilidade para os artistas undergrounds da cena da cidade. Ela observa que ainda existem olhares tortos e julgamentos para o grupo feminino, mas as vagas do projeto reservadas para minorias mostram que essa realidade está em mudança: "As mulheres sempre estiveram na cena musical e agora estão ganhando protagonismo."

O trio feminino Binarious foi outro selecionado. A vocalista e guitarrista Andressa Munizo conta que o público pode esperar do show da banda elementos visuais, figurinos diferentes e músicas inéditas. "Sinto que as mulheres dentro da cena do rock trazem novas perspectivas", argumenta.

O Dia do Rock Brasiliense foi instituído pela Lei nº 7.386/2024 (iniciativa do deputado distrital Ricardo Vale) para ser comemorado em 25 de março. O Fest Rock Brasília é um festival de rock autoral destinado a bandas e artistas solo do Distrito Federal e do Entorno. Realizado pelo Instituto Latinoamerica e Capital do Rock Produções, com produção do movimento Setorial Cultura Rock e parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Festival tem direção artística de Philippe Seabra, vocalista e guitarrista da Plebe Rude.

