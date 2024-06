Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (22/6)

Abençoados

Data estelar: Lua Cheia em Capricórnio

Abençoados são os seres humanos que dedicam um momento todos os dias para se conectar intencional e conscientemente com a faísca Divina que o coração aninha em sua câmara oculta, porque ao fazer assim irradiam bênçãos e auspícios a todas as pessoas com que entram em contato, sejam elas simpáticas ou antipáticas, porque a Vida de nossas vidas não faz distinção, trata a todos por igual.

Abençoados são os seres humanos que substituem o excesso de uso do pronome Eu pelo Nós, transmutando a consciência individual, que tanto trabalho deu para consolidar, pela consciência grupal, porque a Vida de nossas vidas é mais abundante na mesma medida em que nos dedicamos a fazer conexões de interdependência, emulando o próprio funcionamento do Universo em que somos e nos movimentamos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo chegando a um ponto conclusivo, e é melhor apostar nisso, porque assim sua alma poderá ficar livre para alçar voos diferentes e mais altos, sem o lastro que, agora, impede tudo. Hora de liberdade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure se movimentar mais, assuma uma postura dinâmica, evite o imobilismo, porque nesta parte do caminho é preciso sua alma andar por vários lugares diferentes e adotar uma visão múltipla e inclusiva da realidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A maneira que se encontra disponível de imediato para você ter mais conforto e segurança está escondida por trás dos conflitos em andamento. Por trás dos problemas estão as soluções, trabalhe com esta hipótese.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O objetivo é a harmonia, mas parece que essa só pode resultar do conflito, o qual às vezes recrudesce tanto que a harmonia parece ser apenas uma ilusão falsa. Vale a pena continuar apostando no destino da harmonia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Como estar tudo certo se o mundo está todo errado? Procure se cobrar menos, porque ainda que você ofereça o melhor de sua excelência, mesmo assim o estado atual do mundo achata todos os destinos. Faça só o possível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A consciência do grupo a que todo indivíduo humano pertence é o sinal dos novos tempos, porque mesmo que ela complique todas as equações, por ser sintonizada com a Vida de nossas vidas nos protege e oferece progresso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora se trata menos de você encontrar cumplicidade e apoio, e muito mais de que você faça o necessário em relação a cada assunto em andamento, independentemente de haver colaboração ou mesmo compreensão. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os planos lançados ao futuro são magníficos e produzem muito entusiasmo, é hora de celebrar, mas cuidando para que a celebração não seja o destino final, porque você apenas está no início de um longo caminho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se houvesse garantia de sucesso não haveria jogo nem tampouco sua alma precisaria fazer apostas cegas, sem saber dos resultados antecipadamente. Procure aceitar as regras do jogo da vida e jogar de acordo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A reciprocidade é o sinal de um bom relacionamento, e parece ser inevitável, porém, muitas vezes acontece que a virtude da reciprocidade, em vez de produzir benefícios, estaciona nas hostilidades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O mundo está muito alterado, e isso significa que você precisa lidar com pessoas tomando atitudes surpreendentes, e nem sempre no sentido positivo do termo. Melhor você tomar um pouco de distância e observar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há um tempo certo para tomar distância e se desvincular o máximo possível das pessoas e de qualquer ajuda que elas poderiam oferecer, mas há outro tempo certo, diferente, em que sua alma precisa fazer o contrário.