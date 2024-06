Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (23/6)

Se os anjos se apresentarem

Data estelar: Lua Cheia de Capricórnio começa a minguar

Se os Anjos se apresentassem a ti sem deixar lugar a qualquer dúvida que são os Mensageiros Divinos, qual seria tua reação? Sentirias medo ou vergonha? Te apressarias tanto a fazer pedidos que tua mente se congestionaria e, no fim, não pedirias o que precisas, mas o que no calor do momento foi possível pedir?

Pois, em verdade te digo, quando os Anjos se apresentam é porque somos capazes de fazer algo útil, prestar algum serviço com nossas capacidades para que a operação cósmica do Divino continue procedendo da melhor forma possível, e se tua primeira reação é te colocar à disposição para o que der e vier, independentemente de ser de teu agrado ou não, então poderás te considerar uma pessoa espiritualizada, mas provavelmente, a essa altura do jogo isso não significará mais nada para ti.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que você puder fazer para colocar ponto final nesses assuntos que se arrastram há tanto tempo que é possível sua alma ter se esquecido da origem, será o que de bom e de maior você colherá nesta parte do caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pensar muito não é bom, é preciso pensar bem, sem estresse, procurando ampliar o ponto de vista para abranger opiniões diversas, sem tomar partido por nenhuma, mantendo a imparcialidade acima de tudo. Melhor assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para sua alma se sentir segura é evidente que seria melhor ter mais dinheiro, abundantes recursos para não passar apertos. Porém, será necessário encontrar conforto de outra maneira, e essa se encontra disponível.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os confrontos são inúteis, mas não parece possível os evitar, portanto, melhor se preparar para esses de modo a manter uma postura imparcial que evite o recrudescimento dos atritos e discórdias. Harmonia para todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Difícil seguir em frente sem ter noção do que realmente está acontecendo, porque são tantas e tão intensas as oscilações, que dá a impressão de tudo estar errado. Confie na Vida de sua vida, está tudo certo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A força do grupo não pode ser vencida por nenhum capricho individual, por mais que esse se apresente imbatível, cheio de poder. Ao longo do tempo prevalecerá o que a maioria do grupo determina, nada além.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você não saberá se fez a coisa certa até tomar a iniciativa de a fazer, para só depois verificar os resultados. Aprenda a conviver com os dilemas e dúvidas, porque raramente esses representam profecias de tudo dar errado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É possível que tudo tenha uma razão de ser, visto de um ponto de vista universal, mas de imediato, a alma tem muita dificuldade para entender o sentido do que acontece. Porém, vale a pena investigar até encontrar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para jogar o jogo que a alma pretende, é preciso sair da zona de conforto e se aventurar a territórios que são desconhecidos, e nos quais outras pessoas parecem dominar a cena. Não importa, siga em frente. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quanto menos hostil seja o ambiente dos relacionamentos, melhor será para todas as pessoas envolvidas, contrariando o que parece ser o esporte favorito de nossa humanidade, atrapalhar-se mutuamente de muitos jeitos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tomar distância e observar, mas não por isso deixar de fazer o que estiver ao seu alcance. Ninguém nasce neste planeta para passar férias, todos nascemos na Terra para exercer algum papel. Saber qual é ajuda muito.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A força do grupo é imbatível, e nada além dela é preciso neste momento de sua vida. Por isso, deixe de lado seu apego ao conforto do distanciamento social e procure se aproximar de todas as pessoas necessárias.