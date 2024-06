Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (24/6)

Impróprio amor

Data estelar: Lua míngua em Aquário

O amor-próprio é algo assim como um tipo de substância que precisa ser experimentada na dose certa, porque na errada se torna tóxica e destrutiva, mas como tudo o mais que ocorre em nossa civilização hoje em dia, a banalização do conceito leva as pessoas a crerem que não conseguiriam amar outrem se não tiverem amor-próprio, e que só depois de amarem a si mesmas conseguiriam a façanha de amar alguém.



Essa receita parece certa, mas seus resultados são incertos, em primeiro lugar porque amar implica sairmos de dentro de nós mesmos, superando, para descobrir alguém, o autocentramento egoísta a que nos dedicamos a maior parte do tempo. Em segundo lugar porque o amor-próprio, na construção do relacionamento, leva a condições impróprias, a de buscarmos alguém que nos ame do mesmo jeito com que amamos a nós mesmos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é possível colocar um ponto final em alguns assuntos que se arrastram há tanto tempo que provavelmente ninguém sabe mais como foi que tudo começou. Sem atropelar ninguém, com serenidade, encerre o ciclo. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você percebe que as pessoas não entendem bem o que você tem a dizer, então tome um momento para encontrar palavras que esclareçam, e se for necessário, até fazer um desenho que qualquer criança entenderia. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente sempre acha que pode resolver tudo ao mesmo tempo, mas na prática as coisas não são assim. Portanto, dessa vez procure se focar no que seja possível fazer de imediato, e deixar os voos maiores para depois.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Evite se envolver em discussões estéreis, que tentam solucionar tudo hipoteticamente, porque a chance disponível é justamente a de colocar tudo em prática e, aí sim, ver o que dá certo e o que deve ser descartado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O irreconciliável de outrora é aquilo que, agora, é possível reconciliar, e por haver entendimento todas as pessoas envolvidas tocarem a bola para frente, livres de pesos que, a esta altura, não fazem mais sentido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que seja bom para o maior número possível de pessoas, inevitavelmente será bom para você também. O que seja bom exclusivamente para você, em detrimento do bem do grupo, nem será tão bom assim para você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Selecione as atividades de hoje, evite pretender que tudo seja feito ao mesmo tempo, procure aceitar que não há como dar conta de todos os assuntos num único dia. Faça o que estiver ao seu alcance, selecione a atividade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Eleve a mira e se livrará de conflitos estéreis e, atualmente, desnecessários. As pessoas adoram discutir sexo dos anjos, só para puxar a sardinha para o lado delas e ter razão, mas sem nenhum fundamento prático.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se for para ir atrás de informações para ver se suas suspeitas se confirmam, faça isso com total desapego pelos resultados, porque só assim sua alma conseguirá ser imparcial e, eventualmente, aceitar que estava errada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ouça com atenção o que as pessoas têm a dizer, porque ainda que elas contrariem seus planos e intenções, há sabedoria disponível, e aproveitando o impulso, você pode vir a fazer algumas retificações importantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Diante de você está tudo misturado, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, e a alma parece não saber que atitude tomar. Em primeiro lugar, respire fundo e elimine o desespero, depois, pequenos passos e atitudes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As tarefas e deveres são inevitáveis, por isso é hora de sua alma se reconciliar com essa dimensão para não agregar peso ao que não precisa mais. Fazer com alegria e leveza é a melhor pedida, nada menos do que isso.