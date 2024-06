Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (25/6)

Amar é…

Data estelar: Lua míngua em Aquário

Na melhor das hipóteses, a boa educação nos prepara para sermos cordiais, gentis e honestos no trato com as pessoas, mas o âmago dela é a construção e consolidação do egoísmo para que, ao longo da existência, nos apropriemos do que considerarmos do nosso merecimento.

Nosso egoísmo raiz é posto à prova quando decidimos construir um relacionamento íntimo com alguém, porque, ou essa construção é feita entre pessoas egoístas que fazem uma espécie de pacto geopolítico para conviverem, ou o egoísmo é descoberto como um grande obstáculo para o impulso de crescermos além de nós mesmos, nos adentrando num terreno desconhecido do amor, que nos provoca todos os tipos de medo.

Amar, definitivamente, é transcender o egoísmo raiz, e suportar com presença de espírito a balançada que isso provoca temporariamente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dá um aperto no coração e na barriga deixar para trás a vida conhecida e se lançar a um futuro que parece desejável, mas que não poderia ser administrado da mesma forma com que você administra sua vida atual.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que seja impossível controlar o que as pessoas ouvem e interpretam, isso não significa que você deva abrir a boca para dizer qualquer coisa, de qualquer jeito. Procure esclarecer, e desenhar se for necessário.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muita coisa poderia ser feita, mas o dia continua tendo vinte e quatro horas e não comporta tudo que sua alma pretenderia fazer. Melhor você se focar no que, de imediato, poderia ser feito, e depois ampliar o leque.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você não precisa se preocupar em fazer a coisa certa, porque sem começar a agir tudo continuará sendo dilema insolúvel. A ação, por pior que seja, dará a você espaço para retificação e, assim, tudo acabará dando certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Emoções misturadas e desencontradas fazem parte da vida de qualquer ser humano medianamente sensível diante de tudo que acontece no mundo. Agora é seu momento de encarar essa realidade e a administrar com sabedoria.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar de a conquista da consciência individual ser muito importante e valiosa, agora não dá mais para estacionar nela, porque o futuro desejável depende de nossa humanidade desenvolver a consciência grupal.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há muito o que fazer, mas não pode ser feito ao mesmo tempo, cada coisa precisa ser administrada da melhor maneira possível, sem afobamento. Para tanto, procure selecionar direito as atividades de hoje. Só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há coisas que não merecem mais discussão, porque não levam a nada. Enquanto isso, há ideias novas que precisam ser aceitas e digeridas da melhor maneira possível, em nome de enfrentar o futuro com ferramentas adequadas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sempre parece que as pessoas escondem algum jogo, e que haveria uma espécie de conspiração em andamento. Em geral, nada disso acontece, e é por isso que vale a pena investigar, mas com desapego pelos resultados.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre é bom estar com a razão, há horas, como a atual, em que é melhor conceder a razão às pessoas com que você tratar, inclusive porque, eventualmente, elas podem agregar informações importantes ao seu processo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está certo, diante de tudo acontecendo de repente e ao mesmo tempo, a alma fica estarrecida e reage querendo dar conta de tudo. Porém, essa não é a melhor atitude, o melhor é dar pequenos passos. Pouca e boa ação.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para que discutir questões que de toda maneira precisam acontecer, é melhor cumprir com as obrigações e tocar a bola para frente, porque há vida mais abundante para experimentar. Murro em ponta de faca é tolice.