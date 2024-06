Cantora famosa recusou convite para substituir Eliana no SBT

Proposta recusada! A convite da emissora do ex-camelô Silvio Santos, a cantora Simone Mendes recusou substituir a consagrada Eliana em um possível programa de televisão no SBT. A sertaneja foi convidada por Daniela Beyruti, filha número três de Silvio e vice-presidente da casa.

Vale ressaltar que, Daniela admitiu que pensou em uma pessoa do ramo da música para ocupar a vaga deixada pela loira na programação do SBT, mas não quis revelar quem foi a cogitada, contudo, fontes próximas à herdeira revelou uma das possibilidades.

Entretanto, de acordo com a cantora Simone Mendes, a proposta é boa. Mas esse ainda não é o momento de virar apresentadora. A web reagiu perplexa com o babado, alguns internautas cogitaram até que a emissora convidasse o apresentador Zeca Camargo para a substituição.

"Zeca Camargo tá sobrando", indagou um internauta. "Nossa se fosse a Simone nem ia assistir mais kkkk", criticou outro usuário. "Fico besta como eles ficam chamando cantores para apresentar programas com tanto apresentador bom por aí. Gente vai sondar alguém da concorrência, ou que esta fora das telas", disparou outro usuário.

Vale lembrar que, recentemente, o SBT vem apostando em celebridades sem experiência com o mundo televisivo. Uma das apostas que têm dado certo é o programa da digital influencer Virgínia Fonseca. Outro que recebeu o mesmo convite foi o Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia. O programa "Eita Lucas" será exibido aos sábados e vai ao ar no próximo dia 3 de agosto.