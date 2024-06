Projeto leva aulas de circo e espetáculos para Planaltina

O Complexo Cultural de Planaltina recebe durante os meses de junho e julho o festival Cerrado Circense. O evento traz oficinas de dança popular, teatro, circo e capoeira angola, além de espetáculos de palhaçaria, malabarismo, equilibrismo, pirofagia, acrobacias de solo e shows de bandas locais. Para participar das aulas, basta se inscrever.

A primeira edição do projeto acontecerá no dia 23 de junho e, após uma pausa, retornará no dia 21 de julho. As atividades acontecerão sempre aos domingos, a partir das 14h, com entrada gratuita. Serão quatro oficinas e quatro apresentações musicais nesses dois dias.

O Cerrado Circense, promovido pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (Fac), visa destacar a cena artística da capital federal e levar a cultura popular e o circo à população da periferia.