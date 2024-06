Anitta fala sobre saúde mental: "Não quero mais ser a maior nem a melhor"

Maquiada por Bianca Andrade no quadro No Corre da Make, nova série de vídeos da influenciadora, a cantora Anitta abriu o jogo sobre o momento que vive em sua carreira, principalmente em relação à sua saúde mental. "Teve um momento na minha vida onde eu só trabalhei. Acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Antes eu queria ser a melhor, a maior. Hoje em dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz", declarou no vídeo publicado nesta sexta-feira (21/6).

Anitta, que sempre esteve sob os holofotes, revelou que não está mais disposta a fazer o que é necessário para estar no topo. "Estar no topo implica e exige várias coisas de mim que eu não estou mais disposta a fazer. Para ser a artista mais falada, eu tenho que ficar mostrando 24 horas o meu dia no Instagram. Então eu não vou ser a mais falada, porque eu não quero mais mostrar 24 horas do meu dia no meu Instagram", explicou. A cantora agora busca um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional, priorizando seu bem-estar.

Refletindo sobre seu impacto no mundo, Anitta expressou um desejo mais íntimo e limitado de fazer a diferença. "Só quero ter a certeza que se eu morrer amanhã, eu deixei algo incrível pras pessoas se inspirarem, serem melhores. Eu quero sentir que deixei o mundo melhor do que como estava antes. Mas antes eu tinha essa vontade de deixar melhor pro mundo inteiro, hoje quero deixar melhor pra quem for possível na minha limitação", pontuou. Essa mudança de perspectiva mostra uma artista mais madura e focada em um legado positivo, mas dentro de suas capacidades.

Ao abordar temas sensíveis, como política e religião, Anitta revelou os desafios que enfrentou. "Isso mexeu muito com o meu psicológico. As pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo. Hoje em dia eu aprendi e estou pronta para lidar de uma maneira muito diferente", analisou. Sobre a intolerância religiosa sofrida ao mostrar sua fé no Candomblé no clipe de "Aceita", Anitta foi categórica: "Se falar da minha religião vai me afastar, então graças a Deus, que me afaste mesmo. Não quero mais gente desse nível do meu lado". Com essas palavras, a cantora reafirma sua autenticidade e força ao lidar com críticas, focando em ser verdadeira consigo mesma.

