Cariúcha recebe alta de UTI após cirurgia de emergência

A apresentadora Cariúcha, de 33 anos, enfrenta um período delicado de saúde no Hospital São Luiz, em São Paulo. Após uma cirurgia emergencial para remover 17 miomas do útero, ela apresentou melhoras significativas, tendo recebido alta da UTI semi-intensiva nesta segunda-feira (24/6), conforme informado pela assessoria de imprensa à Quem.

Segundo o boletim médico, há expectativas positivas para sua recuperação, com possibilidade de alta hospitalar em breve. Contudo, sua volta ao trabalho na apresentação do programa Fofocalizando, do SBT, ainda não possui uma data definida, conforme destacado pela assessoria da artista.

O episódio que levou à hospitalização ocorreu na madrugada da última sexta-feira (21/6), quando Cariúcha foi socorrida por seu assessor, Irinaldo Oliver, após uma hemorragia severa. A cirurgia emergencial foi realizada no mesmo dia, evidenciando a gravidade da situação.

Esta não é a primeira vez que a apresentadora enfrenta complicações devido aos miomas uterinos, tumores benignos compostos por tecido muscular. Já em março deste ano, precisou se ausentar de suas funções para passar por uma intervenção cirúrgica semelhante, refletindo a recorrência e a persistência do problema em sua saúde.

