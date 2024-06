'Renascer': Dona Patroa vira outra mulher após sumiço de Rachid

Em breve, Dona Patroa (Camila Morgado) se tornará outra mulher em Renascer! Nos próximos capítulos da novela, ela passará por uma transformação radical que deixará todos surpresos.

Tudo terá início quando Rachid (Almir Sater) decidir deixar a cidade em busca de Jacutinga (Juliana Paes), com o objetivo de ajudar o amigo, Norberto (Matheus Nachtergaele). Porém, o tempo passará e ele não retornará.

Sem receber notícias de Rachid, Dona Patroa se revoltará e tomará a decisão de mudar completamente sua vida. Determinada a virar a página, ela se arrumará com uma roupa sensual, transformando não apenas sua aparência, mas também o seu espírito.

Decidida a seguir em frente, ela abrirá as portas da casa de forró que funciona no local e dirá com entusiasmo: "Boa tarde, freguesia… você, mulher solteira, viúva ou desquitada, pode chegar, que Santo Antônio está de perna para o alto e a cerveja com o preço lá embaixo… agora é fazer sua parte!"

Logo em seguida, Norberto aparecerá e comentará admirado: "Quando a sinhora disse que não ia fraquejar, não tava brincando!". Com um olhar firme e decidido, Dona Patroa responderá: "Eu fraquejei minha vida inteira, seu Norberto, já era hora de eu levantar minha cabeça!".

Para selar sua nova atitude, ela virará um copo de bebida, mostrando que está pronta para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente.

Dona Patroa (Camila Morgado) (Foto: Reprodução/Globo)

