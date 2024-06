Zé Vaqueiro sobre os 11 meses do filho: ‘Síndrome incompatível com a vida’ - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (24/6), Zé Vaqueiro celebra os 11 meses de vida de seu filho caçula, Arthur, que nasceu com a síndrome de Patau, uma condição rara e desafiadora. Apesar das expectativas adversas, o cantor expressou sua gratidão pelo "milagre" de ter o filho ainda ao seu lado: "Pra quem não tinha expectativa de vida nenhuma – porque a síndrome do Arthur é rara e incompatível com a vida – são 11 meses que ele tá conosco."

Zé Vaqueiro destacou a perseverança de Arthur e o impacto profundo que a experiência trouxe para sua vida pessoal, incluindo mudanças significativas como a decisão de abandonar o consumo de bebidas alcoólicas: "No dia 25 de janeiro determinei que daria meu melhor (…), que eu iria parar com algumas coisas, inclusive a bebida."

O cantor enfatizou sua fé e espiritualidade ao falar sobre a jornada com Arthur: "Deus tá no controle de tudo. Sou muito grato a Ele pela vida do meu filho, independente da circunstância dele." Ele refletiu sobre como essa experiência tem transformado sua vida: "Mesmo que seja difícil e doloroso, tenho aprendido muito e isso tem mudado a minha vida de uma forma gigantesca."

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel, de três anos, enquanto Ingra tem uma filha mais velha, Nicole, de 13 anos. A família enfrenta os desafios da síndrome de Patau com coragem e amor, inspirando outros com sua história de esperança e resiliência.

